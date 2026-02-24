Attività estive nella natura a Cascina Rapello: tanti i vantaggi per i Comuni lecchesi. Le giornate si stanno pian piano allungando e diventano più calde. Questo vuol dire solo una cosa per gli amanti della natura come la Coop soc Liberi Sogni di Airuno: stanno per tornare il centro estivo NatuRapello e i campi estivi residenziali in tenda a Cascina Rapello.

Attività estive di natura a Cascina Rapello: tanti i vantaggi per i Comuni lecchesi

Esperienze uniche per riscoprire il contatto con la terra in un’oasi di pace sul Monte di Brianza, dove vivere insieme senza comfort ma con tanto entusiasmo per le piccole cose che la natura sa regalare quando la si ascolta.

Nelle esperienze dei campi estivi in tenda, a giugno i bambini e i ragazzi dai 9 ai 13 anni potranno mettersi alla prova in attività manuali e creative, scoprendo i segreti del bosco in compagnia di tre simpatiche asine.

A luglio toccherà poi ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che, insieme a coetanei provenienti da tutta Europa, impareranno a prendersi cura dell’ambiente che li circonda e delle relazioni che nasceranno tra un’escursione e l’altra.

Una di queste proposte invita perfino i padri a prendersi un intero weekend per divertirsi insieme ai propri figli e costruire con loro un solido legame (e anche qualcos’altro).

Come incentivo alla partecipazione di giovani del luogo, affinché possano essere i primi beneficiari di queste esperienze che promuovono la conoscenza del territorio e la creazione di un legame affettivo con i nostri boschi, è previsto uno sconto sulle quote di partecipazione per i residenti nella provincia di Lecco.

Da fine giugno fino a fine luglio e poi ancora da fine agosto fino a metà settembre, sarà inoltre attivo il centro estivo diurno NatuRapello, per bimbi/e 6-11 anni, dove i piccoli avventurieri scopriranno quanti animali vivono tra i castagneti di Cascina Rapello, impareranno a riconoscere piante ed erbe spontanee e a creare opere d’arte con materiali naturali.

Sono disponibili inoltre alcuni posti gratuiti per minori (6-18 anni) in situazione di fragilità socio-economica residenti nei Comuni dell’Ambito di Merate, all’interno del progetto “ALLAttività, Luoghi, Legami”, di cui l’Ambito di Merate è capofila e Liberi Sogni partner (bando regionale “SPRINT! Lombardia Insieme”).

In particolare sono disponibili: 3 posti nei campi internazionali di luglio; 24 posti nel centro estivo NatuRapello, da fine giugno a fine luglio e da fine agosto a metà settembre.

Per raccontare cosa aspetta i futuri partecipanti ai campi estivi nelle edizioni 2026, Liberi Sogni ha organizzato due incontri online: giovedì 5 marzo per i genitori (h. 20.45) e venerdì 6 marzo per i ragazzi (h. 17:00). Ci saranno anche due presentazioni per il centro estivo NatuRapello: la prima venerdì 13 marzo (h. 20:45) per le settimane di giugno e luglio; e la seconda venerdì 22 maggio (h. 20.45) per le settimane di agosto e settembre.

Per maggiori informazioni: info@liberisogni.org

Campi estivi in tenda: https://liberisogni.org/proposte/campi-estivi-residenziali-in-tenda/

Centro estivo diurno NatuRapello: https://liberisogni.org/proposte/naturapello-centro-estivo-in-natura/