Sempre più spesso si sentono storie di persone, soprattutto anziane, vittime di truffe e raggiri. Fenomeni in crescita, che non risparmiano nessuno e che minano la sicurezza quotidiana dei cittadini. Proprio per questo motivo, Federconsumatori Lecco ha organizzato un incontro informativo aperto alla cittadinanza, che si terrà lunedì 13 maggio 2024 alle 14.30, nel Salone “Di Vittorio” della CGIL di Lecco, in via Besonda 11.

Attenti alle truffe: Federconsumatori promuove un incontro a Lecco per difendersi dai raggiri

Durante l’evento verranno forniti consigli utili e buone pratiche per prevenire situazioni spiacevoli, imparando a riconoscere comportamenti a rischio e a proteggersi con maggiore consapevolezza, sia nella vita di tutti i giorni sia nell’uso della tecnologia. L’obiettivo è mettere a disposizione strumenti concreti per evitare raggiri che possono avere conseguenze dolorose, economiche ed emotive. Si parlerà di come difendersi in strada, nei mezzi pubblici, nei luoghi affollati, ma anche a casa, dove è fondamentale prestare attenzione a chi si presenta alla porta con false motivazioni, come presunti sondaggi o offerte vantaggiose. Grande attenzione verrà posta anche all’uso del telefono e dei social network: evitare di fornire dati personali, informazioni familiari o economiche è una delle prime regole per non cadere vittima di inganni.

Ad aprire l’incontro sarà Pinuccia Cogliardi, segretaria dello SPI-CGIL Lecco, seguita dall’intervento di Alfredo Licini, presidente di Federconsumatori Lecco, che introdurrà i principali temi legati alle truffe e ai raggiri. Porterà il proprio contributo anche la Dott.ssa Simona De Luca, Commissario Capo della Questura di Lecco, che illustrerà il punto di vista delle forze dell’ordine e le azioni messe in campo per tutelare le persone più fragili. Interverrà inoltre Diego Riva, segretario generale della CGIL Lecco, e, dopo uno spazio dedicato al dibattito e al racconto di esperienze vissute, concluderà l’incontro Mario Santini, presidente regionale di Federconsumatori.

La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini, perché solo attraverso l’informazione e la collaborazione è possibile costruire una comunità più attenta, solidale e sicura.