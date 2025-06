La Struttura Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali di ATS Brianza (Lecco Monza) ha nella sua mission tra gli obiettivi prioritari quello di sviluppare i suoi interventi nei vari setting (WHP, Scuola, 0/3 anni, Comunità Dipendenze, Comunità attive, Socio-Sanitario) mediante la costituzione del Tavolo Permanente di Promozione della Salute che coinvolge tutti i professionisti presenti nei diversi ambiti di lavoro, in un’ottica di integrazione transdisciplinare che permetta una maggior efficacia degli interventi, la razionalizzazione delle risorse interne e che crei alleanze funzionali con il territorio.

ATS Brianza: un percorso condiviso per promuovere la salute a livello territoriale

Infatti, i nuovi assetti organizzativi ed il coinvolgimento sempre più strategico del territorio e dei suoi stakeholder in attività e programmi di promozione della salute, comportano la necessità di mettere a sistema un percorso che, attraverso attività in sottogruppo, possa creare momenti comuni fra diversi professionisti coinvolti in attività di promozione alla salute, al fine di condividerne programmazione, buone prassi, metodologie efficaci ed una valutazione in itinere dei processi in atto.

Il Tavolo è definito "permanente" a testimonianza della volontà di affrontare con continuità questioni cruciali di salute pubblica, che supportano l'individuo nel migliorare la sua salute durante tutto l'arco della sua vita.

In 4 giornate tra il 15 maggio e il 5 giugno, ATS Brianza ha programmato un corso dedicato al Tavolo Permanente di Promozione della Salute all’Helios Hotel Monza. Il corso ha avuto come obiettivo di condividere le indicazioni regionali in tema di Promozione della Salute (Piano Regionale Prevenzione 2021-2025) quindi di raccogliere i bisogni del territorio, co-progettare, concordare le azioni, valutare la sostenibilità e l’efficacia degli interventi realizzati.

L’evento formativo ha visto una folta presenza di rappresentanti del mondo Scuola, terzo settore, enti locali, sindacati, associazioni datoriali, associazioni sportive, biblioteche, operatori di ATS Brianza, ASST e IRCCS del territorio, privato accreditato.

In queste giornate si è cercato di potenziare la sinergia tra la Struttura Promozione Salute dell’Agenzia di Tutela della Salute e tutti i partner e stakeholder coinvolti dallo sviluppo delle progettualità e migliorare le capacità di lavoro in team e di cocostruzione di documenti utili alla programmazione dei progetti futuri.

Gli obiettivi specifici affrontati nel corso sono stati:

allineare linguaggi e dinamiche operative riguardanti le sinergie tra i vari attori della promozione salute coinvolti nel territorio di ATS Brianza ;

continuare il lavoro di condivisione degli obiettivi di governo della salute nel territorio di ATS Brianza attraverso uno strumento cognitivo e motivazionale permanente quale il tavolo in oggetto;

implementare le indicazioni delle regole di governo del SSR in una logica di condivisione interna delle tracce di lavoro congiunto tra le varie realtà di ATS.

Grande spazio è stato dato ai lavori di gruppo che hanno prodotto idee e proposte utili alla prossima programmazione.