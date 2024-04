All’interno dell’ATS Brianza è operativo l’Ufficio Pubblica Tutela (UPT). Il nuovo responsabile, nominato dal Direttore Generale dell’Agenzia per i prossimi 3 anni, è l’Avvocato Chiara Marica Novara del foro di Monza.

ATS Brianza: nuovo Responsabile Ufficio di Pubblica Tutela

L’UPT di ATS opererà in coordinamento con gli Uffici omologhi delle ASST/IRCCS del territorio (ASST Lecco, ASST Brianza e IRCCS San Gerardo). A promuovere il coordinamento il Collegio dei Sindaci, ovvero l’organismo chiamato a individuare e designare i responsabili di questi uffici. Gli UPT, infatti, sebbene siano formalmente nominati con delibera dei rispettivi direttori generali, sono designati dai rappresentanti dei Sindaci, a garanzia della loro autonomia e indipendenza gerarchica dall’ente di riferimento, a tutela dei diritti dei cittadini.

L’UPT è un organismo autonomo e indipendente che ha come obiettivo quello di tutelare e supportare il cittadino nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, affinché siano rispettati i suoi diritti e le condizioni previste nelle Carte dei Servizi.

L’Ufficio Pubblica Tutela può intervenire di propria iniziativa o su segnalazione di cittadini/utenti che hanno personalmente incontrato problemi o delle associazioni del Terzo settore, con particolare riguardo a quelle rappresentative delle istanze dei soggetti deboli (associazioni di tutela dei diritti, sindacati, patronati, ecc.).

“Il ruolo dell’Ufficio Pubblica Tutela riveste un carattere di particolare rilevanza – spiega il Direttore Generale di ATS Brianza dr. Michele Brait – è importante non solo in quanto strumento indipendente di tutela per i cittadini, ma anche per la nostra organizzazione, in quanto ci aiuta a monitorare il livello dei servizi offerti ai cittadini e a perseguire un costante miglioramento”.

L’UPT ha un ruolo distinto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che è un’articolazione organizzativa dell’ATS gestita da personale dipendente, che ha il compito di informare e di aiutare il cittadino/cliente, agevolando la segnalazione e la soluzione in prima istanza di eventuali problemi incontrati.

L’avv. Chiara Marica Novara riceve presso la sede ATS Brianza di Viale Elvezia 2 a Monza. È possibile chiedere appuntamento ai seguenti recapiti: upt@ats-brianza.it o al numero 039.2384357.