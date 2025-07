salute

“ATTIVATI!”, il nuovo progetto di ATS Brianza per favorire salute, socialità e partecipazione attiva degli over 65 sul territorio di Lecco e Monza Brianza.

Il piano di azione territoriale “ATTIVATI!” è la proposta di ATS Brianza per rispondere nel proprio territorio al crescente bisogno di trovare soluzioni innovative finalizzate alla promozione dell’invecchiamento attivo e del benessere psico-fisico dell’anziano in rete con i soggetti coinvolti nella co-progettazione.

In seguito alla DGR n. 2168 del 15/04/2024 “Definizione delle modalità di realizzazione di interventi per favorire e promuovere l’invecchiamento attivo”, ATS Brianza ha indetto un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per soggetti partner, dal quale è stato definito e approvato il piano di azione territoriale “ATTIVATI!”, successivamente validato da Regione Lombardia.

“ATTIVATI!” ha un durata biennale e vede come capofila ATS Brianza, nel ruolo di garante della governance dell’integrazione socio sanitaria, e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (di seguito CMVVVR) per la provincia di Lecco ed il Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio (di seguito CSV) per la provincia di Monza Brianza, come partner principali per l’attuazione delle azioni progettuali.

ATS Brianza lancia “ATTIVATI!”: il nuovo piano biennale per l’invecchiamento attivo



“Attivati!” è una programmazione strategica volta a rafforzare il ruolo degli anziani all'interno della comunità, riconoscendoli come risorsa preziosa e attiva per il benessere intergenerazionale. Il Piano, illustrato dal Direttore Generale di ATS Brianza, Dott. Michele Brait, risponde all'urgente necessità di ottimizzare le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per la popolazione over 65.

"Il Piano 'ATTIVATI!' intende capitalizzare le numerose buone pratiche già esistenti sul nostro territorio e introdurne di nuove, efficaci nel rispondere alle tre aree di intervento prioritarie delineate dalla delibera regionale: socializzazione e inclusione sociale, autonomia e benessere e partecipazione e cittadinanza attiva" ha evidenziato il Dott. Brait "il nostro obiettivo è ottimizzare le risorse disponibili e rendere la risposta ai bisogni delle persone over 65 sempre più efficace".

Il contesto demografico lombardo evidenzia una crescente incidenza degli ultrasessantacinquenni, passati dal 10% della popolazione negli anni '60 all'attuale 23%, con una proiezione stimata al 33% entro il 2040.

Di fronte a questa evoluzione, il Piano "ATTIVATI!" si propone di agire su tre assi principali:

Socializzazione e Inclusione Sociale: Promuovere iniziative che contrastino l'isolamento e favoriscano la creazione di reti sociali.

Autonomia e Benessere: Sostenere l'indipendenza e la qualità della vita degli anziani attraverso programmi dedicati alla salute fisica e mentale.

Partecipazione e Cittadinanza Attiva: Incoraggiare il coinvolgimento degli anziani nella vita civica e nelle attività di volontariato, valorizzando la loro esperienza e le loro competenze.

Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute ha concluso: "Crediamo fortemente nel valore aggiunto che gli anziani apportano alla nostra società. Con 'ATTIVATI!', vogliamo che siano veri protagonisti, contribuendo attivamente alla costruzione di una Brianza sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti".

Più nel dettaglio, il piano prevede attività aggregative e di incontro con il coinvolgimento di servizi, associazioni e realtà territoriali per rafforzare la rete dei punti di riferimento comunitario avviata con la programmazione sociale in essere.



Tantissime le iniziative previste capillarmente sul territorio, fra le quali ad esempio momenti di incontro e socialità, iniziative legate all’ambiente locale, escursionismo lento, occasioni formative e informative su temi diversi (salute, prevenzione, promozione della salute e del benessere, cultura, patrimonio storico e artistico) il cui filo conduttore è quello di favorire il mantenimento delle risorse della persona (cognitive, fisiche, motivazionali, di integrazione e socialità, competenze, saperi ed esperienze), anche attraverso lo scambio intergenerazionale ed il coinvolgimento di scuole dell’infanzia, parrocchie, associazioni di volontariato.

Il finanziamento previsto per lo sviluppo dei progetti presentati da CMVVVR per il territorio della Provincia di Lecco nei tre ambiti di riferimento (Bellano, Lecco, Merate) è stato pari a 235.995 € (185.058 di contributo regionale e 50.937 di cofinanziamento) mentre per la provincia di Monza Brianza, il CSV ha ottenuto un finanziamento di 387.149 € (con un contributo regionale di 309.749 €, un cofinanziamento di 77.400 €) per la realizzazione delle azioni negli Ambiti di Carate Brianza, Desio, Seregno, Vimercate ed il Comune di Monza; il tutto sarà realizzato grazie al grande lavoro di rete ed alla collaborazione e sinergia degli oltre 40 sottopartner locali.



Il piano di azione prevede anche un’appendice per lo sviluppo di azioni relative ad orti terapeutici-riabilitativi (per un importo pari a € 37.110,00 totale).

“Oggi si parla di “giovani anziani” riferendosi alla fascia d’età 64-74. – spiega il Direttore Generale di ATS Brianza Michele Brait – Ma una categoria può non includere tutti coloro che svolgono una vita sana e attiva a prescendire dalla loro età. Ciò che importa è impegnarsi perché si viva al meglio e nelle migliori condizioni di salute e socialità possibili ogni età della propria vita. Con queste azioni ricmarichiamo il connubio vincente di salute e longevità”.