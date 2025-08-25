ASST di Lecco: premi di incoraggiamento allo studio per i figli dei dipendenti

lecco

Un’iniziativa di welfare aziendale per valorizzare il merito scolastico e universitario

L’ASST di Lecco, in collaborazione con la RSU e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto, promuove anche per il 2025 i “Premi di incoraggiamento allo studio”, un’iniziativa di welfare aziendale volta a valorizzare il merito scolastico e universitario dei figli dei propri dipendenti.

Sono previsti 40 riconoscimenti destinati a coloro che, nel corso dell’anno 2024, abbiano conseguito importanti risultati accademici. I premi riguardano sia il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sia il completamento degli studi universitari. In particolare, possono candidarsi i figli dei dipendenti che abbiano conseguito una laurea triennale, una laurea magistrale o specialistica, oppure una laurea a ciclo unico.

Il bando completo, con tutti i requisiti dettagliati per partecipare, è disponibile sul sito ufficiale dell’ASST di Lecco: Avviso Premi di Studio 2024.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco entro le ore 16:00 di sabato 20 ottobre 2025.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per riconoscere e premiare l’impegno scolastico e universitario dei giovani, valorizzando il merito e promuovendo una cultura della formazione all’interno della comunità aziendale. Un piccolo gesto che sottolinea quanto l’ASST di Lecco creda nello sviluppo personale e professionale dei propri dipendenti e delle loro famiglie.