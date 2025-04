sanità

ASST di Lecco: in aumento le donazioni di organi e tessuti nel primo trimestre 2025

In occasione della Giornata Nazionale per la Cultura del Dono di Organi e Tessuti, domani, sabato 12 aprile 2025, dalle 9.00 alle 17.00, AIDO Lecco sarà presente nella hall dell'Ospedale Manzoni con i propri operatori, per offrire alle persone, agli utenti e ai visitatori materiale informativo e gadget inerenti all’Associazione.