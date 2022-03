Area Cazzaniga: chiude il centro vaccinale

Merate

In tre mesi di attività sono state inoculate oltre 37.000 dosi.

Area Cazzaniga: chiude oggi, martedì 15 marzo 2022 il centro vaccinale di Merate che era stato inaugurato il 18 dicembre scorso.

"In esecuzione di disposizioni regionali, oggi martedì 15 marzo, il centro vaccinale presso l'area Cazzaniga di Merate chiuderà la sua attività, in vista della fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022, con l’obiettivo di “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero” e “al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario” il sindaco Augusto Massimo Panzeri.

In questi 3 mesi di attività sono state inoculate oltre 37.000 dosi, "contribuendo in modo significativo al completamento della campagna vaccinale. Un sincero ringraziamento va a tutti gli operatori ed ai volontari che hanno consentito l’operatività del centro".

La copertura vaccinale a Merate

Ad oggi su una popolazione di riferimento di 14.380 cittadini di Merate in età da vaccino, 12.191 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 84,77%, 12.961 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 90,13% e 10.315 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 71,73%.

