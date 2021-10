Arcivescovo Delpini in visita alla parrocchia di Robbiate FOTO

Una visita speciale

L'Arcivescovo in visita in occasione dei 450 della parrocchia di Sant'Alessandro martire di Robbiate

L'Arcivescovo Delpini è in visita oggi, domenica 3 ottobre 2021, alla parrocchia di Sant'Alessandro martire di Robbiate. Le foto dell'evento.

Arcivescovo Delpini in visita a Robbiate

Bellissima accoglienza quella ricevuta dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in visita oggi, domenica 3 ottobre 2021, alla parrocchia di Sant'Alessandro martire di Robbiate in occasione del multicentenario anniversario della chiesa. Infatti, cadono proprio oggi i 450 anni della parrocchia.

L'Omelia

Per l'occasione, l'Arcivescovo ha tenuto un omelia per ricordare l'importanza di avere un luogo in cui poter vivere la propria fede.

"Gli uomini anni fa hanno iniziato a riunirsi in paesi. Sono nate le leggi, ma da sole le leggi non bastano a rendere gli uomini buoni. Non bastano a rendere un paese un luogo dove è bello vivere. Per fare ciò serve la carità, serve una conversione del cuore. Oggi celebriamo 450 di questa parrocchia. Da 450 anni qui c'è una Chiesa dove ascoltiamo il vangelo e dove Gesù ci indica la strada per costruire un paese dove è desiderabile vivere"

