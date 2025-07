confartigianato imprese lecco

751 artigiani aperti ad agosto, 101 attivi a Ferragosto, 72 operativi tutto il mese: 30 anni di “Aperto per Ferie” a Lecco

Una volta trovare un artigiano a Lecco ad agosto era più difficile che scovare un ombrellone libero a Rimini il 15 del mese. Le saracinesche calavano come sipari teatrali, e chi restava in città si arrangiava come poteva. Idraulici introvabili, parrucchieri evaporati, fabbri irreperibili: bastava una lavatrice rotta e il panico era assicurato. Ma proprio in quell’anno, qualcuno ebbe un’idea tanto semplice quanto geniale: e se mettessimo in rete gli artigiani che restano aperti? Nel 1995 asce così "Aperto per Ferie", il progetto firmato Confartigianato Imprese Lecco, che da trent’anni tiene viva la città anche nel mese più caldo dell’anno. Quello che era iniziato come un piccolo servizio d’emergenza per i residenti è oggi una vera e propria vetrina digitale gratuita e bilingue (italiano/inglese), che collega domanda e offerta in modo immediato. E non solo per i lecchesi.

"Aperto per Ferie": Lecco non chiude... da 30 anni per la gioia di residenti e turisti

"Durante l'evento per l'80° anniversario dell'Associazione, il mese scorso a Lariofiere, l'attore Carlo Decio ha citato Aperto per Ferie nel suo monologo evocativo e appassionato, parlandone in quanto esempio concreto di come l'artigianato lecchese sappia coniugare spirito di servizio, concretezza e visione – ha spiegato oggi, giovedì 31 luglio 2025, nella sede del sodalizio la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – Non solo botteghe, ma presidi reali sul territorio, capaci di rispondere ai bisogni delle persone e al tempo stesso di evolvere con esse. Quest'anno abbiamo superato ancora una volta il totale degli imprenditori aderenti: siamo arrivati oltre le 750 unità, a dimostrazione di come, nell'epoca degli smartphone e dei motori di ricerca, la nostra iniziativa resti attuale e costituisca un punto di riferimento. Lo testimonia anche il dato rilevato al termine dell'edizione 2024: sia il totale delle visite che quello dei visitatori del nostro sito è cresciuto, con quasi 4.500 pagine web visitate durante il mese".

Perché oggi più che mai, Lecco è anche turismo: solo nei primi otto mesi del 2024 i visitatori hanno sfiorato quota un milione, con un +6,22% rispetto all’anno precedente. Ma quest’anno si è fatto ancora di meglio, superando abbondantemente il milione e mezzo di arrivi. Non solo: le strutture ricettive della provincia – alberghiere, extralberghiere e locazioni turistiche – si avvicinano a quota 4.000. Serve disponibilità, organizzazione, servizi. Serve, insomma, qualcosa come “Aperto per Ferie”.

E i numeri parlano chiaro: nel 2025 le imprese artigiane che hanno aderito all'iniziativa sono ben 751, attive nella finestra agostana. Tutte le aree della provincia evidenziano un trend di stabilità o addirittura di crescita nelle adesioni, a dimostrazione di una cultura del lavoro estivo sempre più radicata. Spicca Lecco Centro, con 166 artigiani attivi, ma resta il territorio compreso tra il Meratese e il Casatese quello con il maggior numero di serrande alzate, ben 189.

"Aperto per Ferie – ha aggiunto il segretario generale Matilde Petracca – festeggia i suoi trent'anni rimanendo fedele alla propria identità: essere un servizio utile, concreto e gratuito per le imprese associate e per la comunità. I numeri, a loro volta, testimoniano non solo la voglia degli artigiani di mettersi a disposizione della collettività, ma anche quanto i tempi siano cambiati in questi trent'anni. Delle 751 aziende aderenti, ben 72 resteranno operative durante l'intero mese di agosto, mentre 101 saranno attive anche il giorno di Ferragosto. Ogni anno nuove imprese si aggiungono, ogni estate nuove persone scoprono un professionista che risolve un problema, un parrucchiere che non ha chiuso, un fabbro che risponde. Fa parte del modo in cui gli artigiani e la stessa Associazione interpretano il loro ruolo, che è anche quello di attori sociali in seno alle comunità nelle quali sono inseriti e delle quali si sentono parte a tutti gli effetti".

Anche sul fronte delle categorie professionali i dati raccontano un impegno trasversale: i più “stakanovisti” restano gli autoriparatori, con 173 adesioni, seguiti dai lavoratori del comparto casa – tra cui muratori, imbianchini e pittori. Ma ci sono anche nuove categorie professionali che hanno scelto di unirsi a Confartigianato e di restare operative ad agosto: personal trainer, estetiste oncologiche, lattonieri. Figure diverse, con esigenze diverse, ma con un filo comune: essere presenti, anche quando tanti altri si fermano.

"Queste nuove adesioni – ha sottolineato il direttore Petracca – testimoniano la bontà della nostra associazione rispetto ai servizi che offriamo ai nostri associati. Continuiamo a crescere perché ascoltiamo le imprese, e rispondiamo con strumenti concreti, come Aperto per Ferie".

Il portale – attivo ogni anno dal 1° al 31 agosto – è accessibile all’indirizzo www.apertoperferie.artigiani.lecco.it e consente di cercare con facilità imprese artigiane da Colico a Calolziocorte, da Premana a Merate, consultando giorni e orari di apertura, contatti e settori di attività.

Nel frattempo, il contesto è cambiato: la cultura della reperibilità si è diffusa, la digitalizzazione ha rivoluzionato l’informazione e molte imprese si sono riorganizzate anche per il periodo estivo. Ma "Aperto per Ferie" continua a fare la differenza, diventando non solo un supporto per i cittadini, ma anche uno strumento strategico per l’accoglienza turistica.

Insomma, a Lecco anche in pieno agosto puoi trovare chi ti aggiusta la macchina, ti sistema il rubinetto, ti rifà il taglio, ti cura la schiena o ti pota il giardino. E tutto questo senza impazzire alla ricerca, perché basta un clic.

Altro che ferie.