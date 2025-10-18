La Fondazione Comunitaria del Lecchese invita tutti gli interessati a presentare la propria candidatura per la nomina a Consigliere di Amministrazione per il triennio 2026-2028.
Aperte le candidature per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese (2026-2028)
Le candidature devono essere inviate entro il 31 dicembre 2025 alla segreteria della Fondazione, in carta libera, accompagnate da:
-
Curriculum aggiornato;
-
Autocertificazione attestante l’assenza di condizioni di ineleggibilità come previste dall’art. 5 dello Statuto della Fondazione, tra cui:
-
Condizioni indicate dall’articolo 2382 del Codice Civile;
-
Membri di Parlamento europeo, Parlamento italiano, Commissione europea, Governo italiano o Corte Costituzionale (o cessati da tali cariche da meno di 12 mesi);
-
Assessori e Consiglieri regionali o comunali del territorio di riferimento (o cessati da meno di 12 mesi);
-
Mancanza di comprovati requisiti di professionalità e competenza nei settori di attività della Fondazione;
-
Membri del Comitato di Nomina coinvolti nelle nomine degli organi della Fondazione.
-
La selezione delle candidature sarà effettuata entro il 28 febbraio 2026 da un Comitato di Nomina, composto da:
-
Prefetto di Lecco (Presidente);
-
Presidente della Provincia di Lecco;
-
Sindaco del Comune di Lecco;
-
Presidente della Camera di Commercio Como Lecco;
-
Vicario Episcopale della Zona Pastorale III;
-
Presidente di Fondazione Cariplo.
Il nuovo Consiglio entrerà in carica subito dopo l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio da parte del Consiglio uscente.
Criteri per la scelta dei Consiglieri
I membri del Consiglio saranno scelti tra persone residenti o domiciliate nella provincia di Lecco, note per:
-
Probità e sensibilità;
-
Coinvolgimento nei problemi sociali, culturali o ambientali;
-
Assenza di conflitti di interesse noti.
Il Comitato di Nomina privilegerà, ove possibile, una rappresentanza equilibrata dei vari circondari della provincia: Lecco, Alto Lago, Valsassina, Valle San Martino, Meratese, Casatese e Oggionese.
Importante: La carica di Consigliere di Amministrazione, inclusi Presidente e Vicepresidente, è a titolo gratuito.
Per ulteriori informazioni e per consultare lo Statuto della Fondazione: www.fondazionelecco.org
Le candidature possono essere inviate:
-
A mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale);
-
Via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.fondazionelecco.org;
-
Consegna a mano entro il 31 dicembre 2025 all’indirizzo:
Fondazione Comunitaria del Lecchese ETS
c.a. Presidente del Comitato di Nomina
Corso Matteotti, 7 – 23900 Lecco