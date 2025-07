al libero

Durante la festa si raccoglieranno donazioni per sostenere la clinica che Emergency ha costruito a Gaza. Ospite della serata sarà Egidia Beretta Arrigoni, mamma di Vittorio Arrigoni

Venerdì 25 luglio 2025, al Circolo Libero Pensiero di Lecco, torna l’atteso appuntamento con la Pastasciutta Antifascista, organizzata dalla Sezione Anpi “Pino Galbani” della CGIL Lecco in collaborazione con Emergency – Gruppo Lecco e Merate.

L’evento, ormai diventato una tradizione per la città, si svolge in contemporanea in tutta Italia per ricordare la caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e per onorare la memoria dei Sette Fratelli Cervi, che festeggiarono quell’evento con una grande pastasciutta offerta a tutto il Paese. Oggi, quel gesto si rinnova ogni anno per affermare i valori dell’antifascismo e della solidarietà, declinandoli nel presente.

Antifascismo e solidarietà: a Lecco la Pastasciutta per Gaza

Ogni edizione propone una riflessione su una forma contemporanea di Resistenza. Quest’anno l’attenzione sarà rivolta alla drammatica situazione del popolo palestinese, che da decenni resiste all’oppressione e alla violenza dello Stato di Israele. Durante la serata verrà raccontata questa lotta, troppo spesso dimenticata o distorta, e sarà possibile contribuire concretamente a una causa umanitaria.

Nel corso della festa, infatti, si raccoglieranno donazioni a favore della clinica di Emergency a Gaza, una struttura costruita per offrire cure mediche gratuite in un contesto segnato da emergenze continue. Grazie anche al supporto dell’Anpi nazionale, in meno di tre mesi sono già stati raccolti quasi 160 mila euro.

Ospite d’onore della serata sarà Egidia Beretta Arrigoni, madre di Vittorio Arrigoni, il cooperante originario di Bulciago rapito e ucciso a Gaza nel 2011. La sua testimonianza rappresenta un ponte tra la memoria personale e l’impegno collettivo per la giustizia e i diritti umani.

A chiudere la serata, la musica travolgente della band patchanka La Malaleche, che porterà sul palco ritmi e parole capaci di far riflettere e danzare.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345.6007817 o scrivere all’indirizzo mail cgil@anpilecco.it.