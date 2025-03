Ieri, lunedì 17 marzo 2025, al Cineteatro Palladium di Lecco, l’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding hanno proposto Amare acque dolci, lo spettacolo teatrale della cooperativa Erbamil.

Amare acque dolci: teatro e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale dell’Acqua

L’evento fa parte del progetto “L’Acqua fa scuola!” – recentemente premiato da Top Utility come uno dei cinque migliori progetti italiani di educazione ambientale rivolta alle scuole – ed è stato organizzato per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, indetta dall’ONU per il 22 marzo.

Le scuole hanno aderito con entusiasmo, portando in platea circa 600 persone tra alunni ed insegnanti: è stato quindi necessario raddoppiare le repliche dello spettacolo. entrambe dedicate agli studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie e prima delle secondarie di primo grado. Un pubblico giovane che, attraverso il linguaggio teatrale, ha potuto approfondire l’importanza dell’acqua, una risorsa preziosa ma sempre più a rischio.

Lo spettacolo è stato introdotto dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito di Lecco Marco Domenico Bonaiti, ideatore dell’iniziativa, e da Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding.

Bonaiti ha espresso grande soddisfazione per la rappresentazione che partendo dalle abitudini domestiche ha saputo aprire il discorso sull’importanza dell’acqua a livello globale, aderendo perfettamente alle finalità della Giornata Mondiale dell’Acqua. “Dal mio insediamento alla Presidenza dell’Ufficio d’Ambito di Lecco – ha dichiarato proprio Bonaiti, annunciando un nuovo appuntamento per il prossimo anno – ho fortemente voluto un evento che, in prossimità della ricorrenza del 22 marzo, focalizzasse l’attenzione sull’importanza dell’acqua e insegnasse ad ‘amare le acque dolci’, che così tanto caratterizzano il nostro territorio”.

Tra dati, statistiche e momenti di comicità, lo spettacolo ha messo in scena anche le dinamiche di una famiglia italiana alle prese con il consumo di acqua nella vita quotidiana: il finale ha ampliato lo sguardo a livello globale, offrendo una metafora dei conflitti legati alla distribuzione non sempre equa di questa risorsa.

Risate e applausi spontanei a scena aperta hanno testimoniato l’attenzione e partecipazione attiva degli studenti. Le insegnanti hanno espresso apprezzamento per le modalità espressive e la cura della rappresentazione, esprimendolo apertamente agli organizzatori, al regista e agli attori.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che attraverso il teatro ha saputo coinvolgere i più giovani su un tema fondamentale come la tutela dell’acqua. L’accesso a questa risorsa non è scontato, e il suo utilizzo responsabile è una sfida che riguarda tutti noi. – ha affermato Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding – Eventi come questo aiutano a diffondere consapevolezza, stimolando le nuove generazioni a diventare cittadini attenti e responsabili. L’acqua è vita, e solo proteggendola possiamo garantire un futuro sostenibile per tutti.”

Il teatro si è fatto strumento di riflessione e divertimento, rappresentando un’occasione preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela dell’acqua, con l’auspicio che, attraverso la consapevolezza e il cambiamento delle abitudini, si possa preservare questa risorsa essenziale per il futuro di tutti.

I dati e le statistiche si sono concretizzati in rappresentazioni argute ed efficaci ed il giovane pubblico è uscito dalla sala sorridente e, al contempo, sensibilizzato all’importanza dell’acqua e più attento alla sua futura gestione.

Per chiunque fosse interessato a prenderne visione, lo spettacolo “Amare Acque Dolci”, prodotto e inscenato dalla cooperativa Erbamil, sarà in programma sabato 22 marzo 2025 presso l’Auditorium Comunale di Ponteranica (BG).