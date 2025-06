La Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini ha pubblicato il bando relativo alla Borsa di Studio Ugo Merlini per l’anno scolastico 2025-2026, a ricordo del presidente che guidò le penne nere a livello locale prima e nazionale poi dal Dopoguerra e sino agli anni Settanta. La Borsa, che anche per il prossimo anno scolastico ha il valore di 2.500 euro, è destinata agli allievi delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, della Zona Territoriale Lago dell’ANA di Lecco.

Alpini lecchesi, torna la Borsa Merlini per le scuole dedicata al terremoto in Friuli

Il tema scelto per l’edizione 2025-2026 della Borsa intende ricordare il 50° anniversario del terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli così come il successivo intervento dei volontari alpini (molti anche i lecchesi) a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, per favorire la ricostruzione e la ripartenza di quel territorio.

Questo il titolo: 6 maggio 1976 - ore 21:00:12 - terremoto in Friuli - La solidarietà alpina - Gli 11 campi di lavoro - La vicinanza fraterna ai Fradis Friulan - L’embrione e le basi della Protezione Civile.

Il tema potrà essere sviluppato grazie a scritti, fotografie, filmati, ricerche storiche, pagine web appositamente create dalle classi partecipanti e con ogni altra forma espressiva ritenuta consona. La Sezione di Lecco sarà a disposizione con i propri esperti e il proprio materiale d’archivio per contribuire alla realizzazione dei contenuti da parte degli studenti. Sarà possibile anche incontrare alcune delle penne nere lecchesi che in Friuli parteciparono all’intervento post terremoto organizzato dall’ANA nazionale.

Il premio dovrà essere utilizzato dalla scuola per la formazione degli studenti con acquisto di libri, filmati divulgativi, conferenze, dibattiti, gite scolastiche, visite a musei, biglietti di ingresso cinema e/o teatro, visite programmate nei territori in cui i ragazzi possano prendere contatto e consapevolezza con le tematiche indicate nel bando.

Tutti gli elementi utili per la partecipazione alla Borsa di Studio Ugo Merlini sono portati a conoscenza delle scuole in queste giornate. Gli elaborati dovranno poi pervenire alla segreteria della Sezione ANA di Lecco entro il 27 febbraio 2026:

via e-mail all’indirizzo lecco@ana.it

via PEC all’indirizzo anasezionelecco@pec.it

via plico con raccomandata A/R all’indirizzo Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Lecco Via Pescatori 23 23900 LECCO

La consegna ufficiale della Borsa di Studio alla classe vincitrice è prevista nel corso della serata del Concerto di Pasqua 2026 delle penne nere lecchesi.

L’edizione 2024-2025 della Borsa di Studio Ugo Merlini (sempre del valore di 2.500 euro) è stata assegnata ai ragazzi della classe 2ª B dell’Istituto comprensivo Don Piero Pointinger di La Valletta Brianza, che hanno presentato un accurato e articolato lavoro multimediale dedicato al tema della guerra e della pace dal Primo conflitto mondiale ai tempi nostri con particolare riferimento al territorio de La Valletta. Il premio è stato consegnato in occasione del Concerto di Pasqua degli alpini di Lecco tenutosi lo scorso 12 aprile a Brivio, protagonista il Coro Grigna.