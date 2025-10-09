Le risorse, stanziate dopo l’alluvione del 2023, permetteranno interventi di consolidamento e regimazione idraulica su Sp 64 a Barzio e Sp 67 a Valvarrone, con progettazione in collaborazione con Regione Lombardia e Comuni interessati.

Un passo decisivo per la sicurezza del territorio e delle infrastrutture stradali della Provincia di Lecco: arrivano due finanziamenti per un totale di 800.000 euro destinati a interventi di consolidamento e regimazione idraulica sulle strade provinciali. La notizia conferma l’efficacia del lavoro degli uffici provinciali, che hanno presentato tempestivamente le schede Rasda (raccolta schede danni) subito dopo l’evento alluvionale del 2023.

Alluvione del 2023: la Provincia di Lecco ottiene 800.000 euro per la messa in sicurezza delle strade

Il primo finanziamento, pari a 300.000 euro, sarà impiegato lungo la Sp 67 a Valvarrone per interventi di regimazione idraulica e consolidamento dei versanti, mentre il secondo, di 500.000 euro, riguarda la Sp 64 a Barzio, con lavori di consolidamento della sede stradale, realizzazione di opere idrauliche minori e regimazione delle acque.

Si tratta di una prima fase fondamentale: nei prossimi mesi prenderà avvio la progettazione, in collaborazione con Regione Lombardia, l’Utr e i Comuni interessati, per garantire un aumento complessivo del livello di servizio delle strade provinciali.

“Ringraziamo il Ministero, che con un’ordinanza di protezione civile ha erogato queste risorse, e Regione Lombardia per le valutazioni in merito – dichiarano la Presidente Alessandra Hofmann, il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – Si tratta di interventi che la Provincia di Lecco ha voluto fortemente; le relazioni e i sopralluoghi condotti in questi mesi hanno fatto sì che anche gli enti superiori comprendessero l’importanza di queste opere. Come sempre assicuriamo l’impegno della Provincia di Lecco per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di fruizione delle infrastrutture stradali provinciali; lavoriamo molto sulla prevenzione per essere poi pronti a gestire eventuali emergenze”.