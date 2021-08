Allerta meteo in serata, piogge forti e rischio idrogeologico

Allerta meteo arancione nel nostro territorio dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 7 agosto 2021. Il maltempo non molla la presa su Lecchese, Brianza e Bergamasca e dalle 18 sono previsti forti temporali con annessi rischi idrogeologici.

Allerta meteo in serata

Stando al bollettino diramato poco fa dalla Protezione civile regionale, alle province di Lecco, Bergamo e Como è stato attribuito il codice arancione di allerta a partire dalle 18 di oggi, sabato, fino alle 10 di domani, domenica. Codice giallo per i rischi idraulici, arancione per quelli idrogeologici, che dopo quanto accaduto in settimana soprattutto nella zona dell'alto lago, in Valsassina e Valvarrone destano parecchia preoccupazione.

Il bollettino regionale

"Dal pomeriggio odierno - si legge nel bollettino regionale - instabilità via via più marcata con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi via via più probabili dalla serata e specie sui settori occidentali. Sulla pianura la probabilità di temporali è generalmente bassa o molto bassa, un po' più elevata sui settori dell'alta pianura. I rovesci e temporali, anche di forte intensità, saranno probabili fino al primo mattino di domenica. Gli accumuli attesi fino a domenica, assai disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni, risulteranno maggiori sui settori di Nordovest con cumulate localmente superiori a 60-90 mm. Per domani, domenica 08/08: fino al primo mattino rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità su Alpi e Prealpi in generale attenuazione da metà mattina, in seguito la probabilità di precipitazioni sarà in deciso calo seppur non sono da escludere la formazione di nuovi locali rovesci o temporali isolati su Alpi e Prealpi".