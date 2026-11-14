Grande partecipazione al progetto di Auser Leucum tra Cernusco Lombardone, Oggiono, Olginate e Santa Maria Hoè. Il computer, da iniziale motivo di timore, è diventato uno strumento di gioco, socialità e allenamento cognitivo.

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All’inizio c’era un po’ di timore davanti allo schermo di un computer, alla fine sono arrivati entusiasmo, sorrisi e persino qualche sfida all’ultimo punteggio. Si è concluso con risultati decisamente positivi «Allena la Mente», il progetto di allenamento cognitivo digitale promosso da Auser Leucum ODV-ETS con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che tra settembre e ottobre ha coinvolto 103 persone anziane in quattro Comuni del territorio.

«Allena la Mente», 103 anziani coinvolti in quattro Comuni del Lecchese

L’iniziativa ha fatto tappa a Cernusco Lombardone, Oggiono, Olginate e Santa Maria Hoè, grazie alla collaborazione con le sedi Auser locali. Un percorso pensato per stimolare le capacità cognitive attraverso il digitale, ma anche per offrire occasioni di incontro e condivisione, contrastando il rischio di isolamento.

Il primo ostacolo da superare è stato proprio il rapporto con la tecnologia. Per diversi partecipanti il computer rappresentava uno strumento poco familiare, da affrontare con una certa apprensione. Gli incontri, guidati da un operatore Auser con il supporto degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Fiocchi, sono stati quindi organizzati in un clima informale e accogliente. Spazio alle chiacchiere iniziali, ai tempi personali, alle pause e alla possibilità di cimentarsi negli esercizi individualmente, in coppia oppure in piccoli gruppi.

In poche sessioni la diffidenza ha lasciato il posto alla curiosità. I giochi proposti hanno conquistato i partecipanti, che hanno iniziato a confrontarsi e a sfidarsi amichevolmente, scoprendo capacità che non pensavano di possedere.

Dietro l’aspetto ludico, naturalmente, c’è un lavoro strutturato. Le attività si sono svolte attraverso una piattaforma web progettata per Auser da professionisti sanitari, con esercizi dedicati alla stimolazione della memoria, della logica e dell’orientamento. Accanto all’allenamento mentale, è emerso con forza anche il valore della dimensione relazionale: ritrovarsi, parlare e trascorrere del tempo insieme ha rappresentato un elemento importante dell’esperienza.

A confermare il gradimento sono i questionari compilati dai partecipanti. Il progetto ha ottenuto una valutazione media di 4,8 su 5 e tutti gli intervistati hanno dichiarato che lo consiglierebbero e che sarebbero interessati a partecipare ad altre iniziative analoghe. Anche la difficoltà nell’utilizzo del computer è stata giudicata contenuta, con una media di 2 su 5.

Un bilancio che incoraggia Auser Leucum a proseguire su questa strada, ampliando la diffusione di esperienze dedicate all’invecchiamento attivo. «Allena la Mente» ha dimostrato che imparare qualcosa di nuovo, mettersi alla prova e coltivare relazioni non ha età. E che anche uno schermo, inizialmente percepito come una barriera, può trasformarsi in una porta aperta sulla socialità, sulla fiducia nelle proprie capacità e sulla partecipazione alla vita della comunità.