Regione Lombardia conferma il proprio sostegno al Terzo settore con un nuovo finanziamento destinato alla provincia di Lecco. Sono infatti 49.186 euro le risorse assegnate all’ente provinciale per il potenziamento delle attività legate alla gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Il contributo rientra nello stanziamento complessivo di 1.142.047 euro destinato alle Province lombarde per sostenere il lavoro degli uffici territoriali incaricati della gestione del registro, strumento ritenuto fondamentale per garantire un supporto efficace agli enti che operano quotidianamente nei territori.

A commentare il provvedimento è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, che sottolinea il valore del volontariato e dell’associazionismo.

Alla Provincia di Lecco oltre 49 mila euro da Regione Lombardia per il Runts

«Il volontariato, l’associazionismo e tutto il mondo del Terzo settore rappresentano una ricchezza insostituibile per il nostro territorio. Dietro ogni associazione ci sono persone che ogni giorno si mettono al servizio della comunità. Il compito delle istituzioni è stare al loro fianco, sostenendole con risorse adeguate, procedure più semplici e strumenti efficaci per continuare a svolgere il loro prezioso lavoro», afferma Piazza.

Il sottosegretario evidenzia inoltre come il ruolo del Terzo settore sia diventato sempre più centrale di fronte ai nuovi bisogni sociali.

«In un momento in cui i bisogni sociali sono sempre più complessi, il ruolo del Terzo settore diventa ancora più strategico. In questi anni Regione Lombardia ha dimostrato concretamente di essere al fianco degli enti del Terzo settore. L’assegnazione di queste risorse alla Provincia di Lecco va proprio in questa direzione: rafforzare gli uffici che gestiscono il Runts significa garantire risposte più rapide e un supporto più efficace alle migliaia di realtà che operano ogni giorno nei settori sociale, culturale, sportivo ed educativo», prosegue Piazza.

Attualmente in Lombardia gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono 21.645. Le risorse assegnate dallo Stato e ripartite da Regione Lombardia coprono l’85% dei costi sostenuti dagli uffici territoriali competenti per la gestione del registro.

Infine, Mauro Piazza ribadisce l’importanza dell’investimento per il territorio lecchese.

«Si tratta di fondi che hanno una ricaduta concreta sul territorio. Sostenere il Terzo settore significa investire nella coesione sociale, nella solidarietà e nella capacità delle nostre comunità di dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. Le associazioni del Lecchese rappresentano un patrimonio straordinario che merita attenzione, ascolto e supporto», aggiunge il sottosegretario.

Il suo intervento si conclude con un richiamo al principio di sussidiarietà.

«Regione Lombardia continua a dimostrare una visione chiara: valorizzare il principio di sussidiarietà e riconoscere il ruolo fondamentale di chi ogni giorno si mette al servizio degli altri. È così che si costruiscono territori più forti, più coesi e più vicini ai cittadini», conclude Piazza.