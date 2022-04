Domani, sabato 2 aprile i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele a Osnago dalle 9 alle 19:30 per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie del paese in difficoltà. "In questo momento abbiamo bisogno soprattutto di latte, farina, pasta e olio di semi: per gli ultimi tre prodotti si prevede scarsità di rifornimento nei prossimi mesi come conseguenza della guerra in Ucraina (siamo già stati avvisati dalle strutture che ci riforniscono), quindi chiediamo ai donatori di concentrare le donazioni in particolare su questi alimenti" sottolineano i volontari.

"Adotta una famiglia" del paese in difficoltà: domani la raccolta alimenti