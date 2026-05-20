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Accoglienza migranti, nasce il sistema unico provinciale: firmato il protocollo in Prefettura a Lecco

Prefettura, Comuni e servizi territoriali uniscono le forze per una gestione coordinata dell’accoglienza e dell’integrazione: previsto un Tavolo istituzionale permanente per affrontare emergenze e vulnerabilità sociali.

Accoglienza migranti, nasce il sistema unico provinciale: firmato il protocollo in Prefettura a Lecco

Lecco · 20/05/2026 alle 07:15