Accise, la benzina più conveniente del diesel: la situazione a Lecco

I prezzi in tutti i distributori della provincia di Lecco

Lecco · 05/01/2026 alle 14:35

Dal primo gennaio 2026 sono entrate in vigore le disposizioni della manovra, che hanno comportato un aumento delle tasse sul diesel e una riduzione equivalente su benzina. Questo ha fatto sì che il gasolio superi di prezzo la verde.

Secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, si tratta della prima volta negli ultimi tre anni.
Questa mattina il prezzo medio nazionale del diesel è di 1,666 euro al litro, leggermente superiore ai 1,650 euro della benzina.
Un’inversione di tendenza che non avveniva dal 9 febbraio 2023, al termine della fase più critica della crisi dei prezzi scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina. Con la riduzione dell’accisa, il prezzo della benzina raggiunge il livello più basso dal 19 dicembre 2022.

Dal primo gennaio, sui carburanti ha inciso anche l’aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, dovuto all’incremento della quota obbligatoria: secondo Staffetta, il costo aggiuntivo è stato tra 1,5 e 2 centesimi al litro. Questo incremento è stato però bilanciato dal calo dei prezzi internazionali dei prodotti raffinati, scesi tra fine 2025 e inizio 2026 di circa 1,5-2 centesimi al litro, senza però tradursi in un ribasso ai distributori.

L’allineamento delle accise tra benzina e diesel — ridotte di 4,05 centesimi al litro per la prima e aumentate dello stesso importo per il secondo, portando entrambe a 67,26 centesimi al litro — è stato motivato dal fatto che l’aliquota più bassa del gasolio era considerata un “sussidio ambientalmente dannoso”. Ora l’Italia ha l’accisa sul diesel più alta d’Europa, mentre quella sulla benzina scende dal terzo all’ottavo posto, superata da Francia e Irlanda, ma ancora sopra la Germania.

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborati da Staffetta:

  • Benzina self service: 1,650 €/l

  • Diesel self service: 1,666 €/l

  • Benzina servita: 1,798 €/l

  • Diesel servito: 1,803 €/l

 

E a Lecco? Vi proponiamo qui di seguito l’elenco dei distributori lecchesi  dove è più conveniente rifornirsiLa fonte, come di consueto  è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, lunedì 5gennaio  giugno 2026.

barocelli luigi snc

c.so europa 42 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 11:26
Benzina Gasolio
servito 1,729 € 1,679 €
self 1,729 € 1,679 €
OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 10:55
Benzina Gasolio
self 1,599 € 1,639 €
FREMAR SRL

CARLO ALBERTO 53 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 09:34
Benzina Gasolio
servito 1,589 € 1,639 €
self 1,589 € 1,639 €
MONTICELLO BRIANZA

Via Besozzi 11 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 09:05
Benzina Gasolio
self 1,639 € 1,699 €
SUELLO SS 36 Valassina Km 41+650

SS 36 Valassina KM 41+650 23867 – SUELLO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 09:04
Benzina Gasolio Metano GPL
servito 1,359 € 0,659 €
self 1,559 € 1,609 €
OK PETROL

VIALE REDIPUGLIA 4 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 08:26
Benzina Gasolio
self 1,599 € 1,639 €
PANZERI RENATO S.N.C. DI PANZERI MATTEO E CHIARA

STATALE 67 23888 – LA VALLETTA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 08:11
Benzina Gasolio
servito 1,889 € 1,949 €
self 1,689 € 1,749 €
C.M.G. DI GALBUSERA G. E MASSETTI F. S.N.C.

VIA PROVINCIALE 43 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 07:57
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,764 € 1,838 € 2,088 €
self 1,554 € 1,628 € 1,928 €
STAZIONE Q8 DE MARTINI DIEGO

Via Roma 33 23818 – PASTURO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 07:57
Benzina Gasolio HiQ Perform+
servito 1,679 € 1,649 € 2,019 €
self 1,679 € 1,649 € 2,019 €
Merate

VIA BERGAMO 19 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 06:15
Benzina Gasolio
self 1,559 € 1,559 €

 

2268

V. DE GASPERI-ANG. V. F.TURATI SNC 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:52
Benzina Gasolio
servito 1,669 € 1,698 €
self 1,569 € 1,598 €
TAMOIL di vime srl

VIA XX SETTEMBRE 26 23822 – BELLANO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:50
Benzina Gasolio
servito 1,649 € 1,728 €
self 1,649 € 1,728 €
AGIP

VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:49
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,870 € 1,899 €
self 1,650 € 1,679 € 1,800 € 1,779 €
G.S.S.

VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:49
Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel
servito 1,850 € 1,889 € 0,669 € 1,989 €
self 1,640 € 1,679 € 1,790 € 1,779 €
Eni Matteo Services

via statale 20 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:48
Benzina Gasolio HVOlution
servito 1,869 € 1,909 € 1,909 €
self 1,649 € 1,689 € 1,689 €
4006

VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:47
Benzina Gasolio GPL
servito 1,649 € 1,718 € 0,659 €
self 1,549 € 1,618 €
57111 Valmadrera

VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:46
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,860 € 1,899 € 1,999 € 1,899 €
self 1,640 € 1,679 € 1,779 € 1,679 €
stazione di servizio di tettamanti giovanni

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 85 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:45
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,860 € 1,889 € 2,010 € 1,989 €
self 1,650 € 1,679 € 1,800 € 1,779 €
Agip Ballabio

via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:45
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,860 € 1,899 € 1,999 € 1,899 €
self 1,640 € 1,679 € 1,779 € 1,679 €
Staz. di serv. Tamoil di Lamberti Ciro

Via Leonardo da Vinci 44 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:44
Benzina Gasolio
servito 1,549 € 1,618 €
self 1,549 € 1,618 €

 

GPG DI GALIOTO MAURO & C. SAS

PROVINCIALE 29 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:41
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,860 € 1,909 € 2,009 € 1,909 €
self 1,650 € 1,689 € 1,889 € 1,689 €
Tamoil

VIA COMO 22 23868 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:41
Benzina Gasolio
servito 1,549 € 1,618 €
self 1,549 € 1,618 €
Radici Alberto TAMOIL

Corso Europa 12 23873 – MISSAGLIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:41
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,649 € 1,698 € 1,799 €
self 1,649 € 1,698 € 1,799 €
Eni Maggianico

CORSO BERGAMO 20 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:40
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,820 € 1,899 € 1,999 €
self 1,600 € 1,679 € 1,779 €
1843 MANDELLO DEL LARIO

STRADA STATALE 91 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:36
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,870 € 1,899 € 2,020 € 1,999 €
self 1,650 € 1,679 € 1,800 € 1,779 €
TAMOIL NIBIONNO

Via Alessandro Volta 11 23895 – NIBIONNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:36
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,649 € 1,579 € 1,799 €
CCB srl

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 38+399, dir. milano 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:34
Benzina Gasolio Blue Diesel
self 1,636 € 1,665 € 1,765 €
RUSCONI CARLO

CORSO MATTEOTTI 82 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:34
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,909 € 1,849 € 1,949 €
self 1,639 € 1,679 € 1,779 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:34
Benzina Gasolio
servito 1,589 € 1,639 €
self 1,589 € 1,639 €
Petrolcarbo

Via Fiandra 7 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:32
Benzina Gasolio HVO
servito 1,739 € 1,789 € 1,779 €
self 1,589 € 1,639 € 1,629 €

 

stazione tamoil mew service

via provinciale 9 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:32
Benzina Gasolio
servito 1,649 € 1,688 €
self 1,649 € 1,688 €
PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:28
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,590 € 1,679 € 1,779 € 1,679 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:24
Benzina Gasolio
self 1,649 € 1,649 €
Eni Cernusco

MONZA 74 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:22
Benzina Gasolio
self 1,660 € 1,789 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:21
Benzina Gasolio
self 1,659 € 1,699 €
GAROLINI SAS

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 60-493, dir. lecco 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:16
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,650 € 1,679 € 1,779 € 1,679 €
LAMBERTI CIRO

CORSO BERGAMO 157 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:15
Benzina Gasolio
self 1,569 € 1,628 €
B&T sas di Riva Massimo

LUNGOLARIO PIAVE 6/A 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:15
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,559 € 1,628 €
self 1,559 € 1,628 € 1,709 €
Tamoil

VIA GIOVANNI XXIII 27 23889 – SANTA MARIA HOÈ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:13
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,629 € 1,668 € 1,745 €
COMMERCIALE PAGANONI PC16

Via de Gasperi 31 22184 – CESANA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:10
Benzina Gasolio
self 1,545 € 1,605 €

 

 

 

COMMERCIALE PAGANONI PC010

VIA ETTORE MONTI 8 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:09
Benzina Gasolio
self 1,519 € 1,565 €
EUROGAS

PROVINCIALE COMO-LECCO 15 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:09
Benzina Gasolio
self 1,569 € 1,619 €
Sesana Andrea

Via fiandra 9 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:08
GPL
servito 0,655 €
6074

S.S.36 KM.38+500-VLE LOMBARDIA 12 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:06
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,569 € 1,618 € 1,719 €
PVF 0719 ESSO ITALIANA

VIA ROMA 58/64 22062 – BARZANÒ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 04/01/2026, 22:43
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,908 € 1,868 € 2,089 €
self 1,696 € 1,656 € 1,879 €
MONTEPOWER

VIA BERGAMO 10 23874 – MONTEVECCHIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 18:59
Benzina Gasolio
servito 1,697 € 1,647 €
self 1,697 € 1,647 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 16:50
Benzina Gasolio
servito 1,670 € 1,748 €
STAZIONE Q8 DI FRICANO GIORGIO

VIA GENERAL SIRTORI 14 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 15:03
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,739 € 1,729 € 1,998 €
RP di Proserpio Rosella

Via Statale 48 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 13:16
Benzina Gasolio
self 1,599 € 1,679 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 11:02
GPL L-GNC
servito 0,689 € 1,359 €

 

 

D & KO SAS

VIA PROVINCIALE 29/E 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 10:06
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,769 € 1,789 € 1,889 €
self 1,569 € 1,589 € 1,689 €
Stazione Esso di Hamza Ilhami

via provinciale 36 19 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 09:29
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,819 € 1,869 € 2,069 €
self 1,619 € 1,669 € 1,869 €
GARAGE ROBERTO SRL

A. MORO E CADUTI DI VIA FAN 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 08:32
Benzina Gasolio
self 1,538 € 1,564 €
MILANI GIULIANA SNC DI MARTINOLI DAVIDE E C

Corso Emanuele Filiberto 18 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 08:20
Benzina Gasolio
servito 1,807 € 1,867 €
self 1,596 € 1,656 €
esso lentini

STATALE 04 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 08:20
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,893 € 1,833 € 2,133 €
self 1,629 € 1,569 € 1,876 €
Stazione Di Servizio IP Total-Erg

VIA NAZIONALE 14 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 07:18
Benzina Gasolio
servito 1,869 € 1,919 €
self 1,669 € 1,719 €
FM2 DI MAGNI EMANUELE E SEBASTIANO SNC

VIA VIALE INDIPENDENZA 80 23899, ROBBIATE (LC) 80 23899 – ROBBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 06:43
Benzina Gasolio
servito 1,869 € 1,939 €
self 1,619 € 1,689 €
C.SO C. ALBERTO LECCO

C.SO CARLO ALBERTO 36 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 06:00
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,619 € 1,629 € 1,729 €
self 1,619 € 1,629 € 1,729 €
VIA STATALE GARLATE

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE – 23852 – GARLATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 06:00
Benzina Gasolio
servito 1,629 € 1,639 €
self 1,629 € 1,639 €
VIA SPLUGA 58 OLGINATE

VIA SPLUGA 58 23854 – OLGINATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 06:00
Benzina Gasolio
servito 1,629 € 1,639 €
self 1,629 € 1,639 €

 

 

 

VIA ALCIDE DE GASPERI – CASATENOVO

VIA ALCIDE DE GASPERI 63 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 06:00
Benzina Gasolio
servito 1,649 € 1,659 €
VIA CASTELBARCO – IMBERSAGO

VIA CASTELBARCO 48 23898 – IMBERSAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/01/2026, 06:00
Benzina Gasolio
servito 1,679 € 1,689 €
self 1,679 € 1,689 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 17:19
Benzina Gasolio
self 1,646 € 1,696 €
IP ENERGON VERDERIO

S.P 56 46/48 23879 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 17:14
Benzina Gasolio GPL
servito 1,939 € 1,889 € 0,679 €
self 1,629 € 1,689 €
IP

STATALE 342 – KM 5+030, SNC 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 15:34
Benzina Gasolio GPL
servito 1,839 € 1,889 € 0,718 €
self 1,649 € 1,699 €
PM PETROLI DI POLIZZI DAVIDE

VIA VIA ADAMELLO 11 23900, LECCO (LC) 26 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 14:12
Benzina Gasolio
servito 1,789 € 1,849 €
self 1,589 € 1,649 €
F.LLI SPREAFICO SNC

via iv novembre 29 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 13:01
Benzina Gasolio
servito 1,789 € 1,769 €
self 1,789 € 1,769 €
IP

PROVINCIALE 72 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 12:42
Benzina Gasolio
self 1,599 € 1,659 €
GORLA DANIELA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 95 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 12:41
Benzina Gasolio
servito 1,807 € 1,867 €
self 1,596 € 1,656 €
Lariana Petroli Srl

Via Nazionale Nord 41 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 12:21
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,579 € 1,639 € 1,639 € 1,759 €
self 1,539 € 1,589 € 1,589 € 1,759 €

 

 

ESSO BARTESAGHI F.LLI

VIA VITTORIO VENETO 6, 23848 – – – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 11:39
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,919 € 1,849 € 2,049 €
self 1,709 € 1,639 € 1,839 €
Valli Stefano

VOLTA 5 23845 – COSTA MASNAGA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 09:53
Benzina Gasolio
servito 1,628 € 1,599 €
self 1,628 € 1,599 €
UNION

VIALE TURATI 80/B 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 09:39
Benzina Gasolio
servito 1,669 € 1,589 €
self 1,669 € 1,589 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 08:33
Benzina Gasolio
servito 1,769 € 1,759 €
self 1,769 € 1,759 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 08:30
Benzina Gasolio
servito 1,849 € 1,889 €
self 1,659 € 1,699 €
autofficina pasetti snc

PIAZZALE FUNIVIA 46, 23832 23832 – MARGNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/01/2026, 07:48
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 1,789 €
self 1,799 € 1,789 €
STAZIONE DI SERVIZIO Q8

VIA PROVINCIALE 70/74 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 17:29
Benzina Gasolio
self 1,649 € 1,689 €
PELUCCHI SAS

342 Briantea, Km. 36, COMO 41 23892 – BULCIAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 09:44
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,649 € 1,599 € 1,799 €
self 1,649 € 1,599 € 1,799 €
OLGIATE MOLGORA VIA NAZIONALE 10

VIA NAZIONALE 10 23887 – OLGIATE MOLGORA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 07:46
Benzina Gasolio
self 1,599 € 1,688 €
LECCO-VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13

VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 07:45
Benzina Gasolio
self 1,569 € 1,628 €

 

 

 

MERATE-VIA TERZAGHI

VIA TERZAGHI S/N 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 07:45
Benzina Gasolio
self 1,599 € 1,688 €
MONTICELLO VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 07:45
Benzina Gasolio
self 1,649 € 1,708 €
LECCO CORSO BERGAMO 80

CORSO BERGAMO 80 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/01/2026, 01:39
Benzina Gasolio
self 1,526 € 1,568 €
105529 CALOLZIOCORTE

EUROPA 84 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/12/2025, 17:23
Benzina Gasolio Supreme Diesel
self 1,619 € 1,589 € 1,789 €
F.LLI BONALUMI SNC

VIA PER DOLZAGO 53 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/12/2025, 17:04
Benzina Gasolio
servito 1,649 € 1,689 €
self 1,649 € 1,689 €
STAZIONE IP

S.P 51 DELLA SANTA 02 23884 – CASTELLO DI BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/12/2025, 19:28
Benzina Gasolio
self 1,759 € 1,699 €
Esso di Fomasi Claudio sas

NAZIONALE 11 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/12/2025, 18:41
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,833 € 1,783 € 1,783 € 2,013 €
self 1,616 € 1,566 € 1,566 € 1,796 €
CIVATE-VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE S/N 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/12/2025, 10:08
Benzina Gasolio
self 1,689 € 1,639 €
Losa Valentino s.a.s

ROMA 58 23808 – VERCURAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/12/2025, 08:40
Benzina Gasolio
servito 1,706 € 1,686 €
self 1,706 € 1,686 €
MOLTENI MARIO ENRICO

VIA MILANO 78 23816 – BARZIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 29/12/2025, 18:36
Benzina Gasolio
servito 1,619 € 1,599 €
self 1,619 € 1,599 €

 

 

 

 

