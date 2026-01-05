Accise, la benzina più conveniente del diesel: la situazione a Lecco

Dal primo gennaio 2026 sono entrate in vigore le disposizioni della manovra, che hanno comportato un aumento delle tasse sul diesel e una riduzione equivalente su benzina. Questo ha fatto sì che il gasolio superi di prezzo la verde.

Secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, si tratta della prima volta negli ultimi tre anni.

Questa mattina il prezzo medio nazionale del diesel è di 1,666 euro al litro, leggermente superiore ai 1,650 euro della benzina.

Un’inversione di tendenza che non avveniva dal 9 febbraio 2023, al termine della fase più critica della crisi dei prezzi scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina. Con la riduzione dell’accisa, il prezzo della benzina raggiunge il livello più basso dal 19 dicembre 2022.

Dal primo gennaio, sui carburanti ha inciso anche l’aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, dovuto all’incremento della quota obbligatoria: secondo Staffetta, il costo aggiuntivo è stato tra 1,5 e 2 centesimi al litro. Questo incremento è stato però bilanciato dal calo dei prezzi internazionali dei prodotti raffinati, scesi tra fine 2025 e inizio 2026 di circa 1,5-2 centesimi al litro, senza però tradursi in un ribasso ai distributori.

L’allineamento delle accise tra benzina e diesel — ridotte di 4,05 centesimi al litro per la prima e aumentate dello stesso importo per il secondo, portando entrambe a 67,26 centesimi al litro — è stato motivato dal fatto che l’aliquota più bassa del gasolio era considerata un “sussidio ambientalmente dannoso”. Ora l’Italia ha l’accisa sul diesel più alta d’Europa, mentre quella sulla benzina scende dal terzo all’ottavo posto, superata da Francia e Irlanda, ma ancora sopra la Germania.

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborati da Staffetta:

Benzina self service: 1,650 €/l

Diesel self service: 1,666 €/l

Benzina servita: 1,798 €/l

Diesel servito: 1,803 €/l

Accise, la benzina più conveniente del diesel: la situazione a Lecco

E a Lecco? Vi proponiamo qui di seguito l’elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, lunedì 5gennaio giugno 2026.

AGIP VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:49 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,870 € 1,899 € – – self 1,650 € 1,679 € 1,800 € 1,779 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:49 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,850 € 1,889 € 0,669 € – 1,989 € self 1,640 € 1,679 € – 1,790 € 1,779 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:47 Benzina Gasolio GPL servito 1,649 € 1,718 € 0,659 € self 1,549 € 1,618 € –

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:46 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,860 € 1,899 € 1,999 € 1,899 € self 1,640 € 1,679 € 1,779 € 1,679 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 05/01/2026, 00:45 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,860 € 1,899 € 1,999 € 1,899 € self 1,640 € 1,679 € 1,779 € 1,679 €