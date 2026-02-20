La processione partirà dalla parrocchia S. Eufemia in Piazza Chiesa 1 e si concluderà nella stessa parrocchia, sotto la guida dell’Arcivescovo Delpini

a Quaresima Ambrosiana entra nel vivo con un calendario ricco di celebrazioni e iniziative guidate dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Domenica 22 febbraio 2026, alle 17.30, l’Arcivescovo presiederà in Duomo la Messa della prima Domenica di Quaresima, con il Rito dell’Imposizione delle ceneri. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi di Milano e sul canale YouTube ufficiale.

A Oggiono il 3 marzo la Via Crucis presieduta dall’Arcivescovo Delpini

Oltre alle celebrazioni in Duomo, proseguono le meditazioni quotidiane “Kyrie, un esercizio di preghiera per ospitare la gioia di Pasqua”, disponibili su web, tv e radio, che accompagneranno i fedeli fino al mercoledì della Settimana Santa, 1° aprile.

Tra gli appuntamenti più attesi del periodo quaresimale, spicca la Via Crucis a Oggiono, che si terrà martedì 3 marzo alle 20.45. La processione partirà dalla parrocchia S. Eufemia in Piazza Chiesa 1 e si concluderà nella stessa parrocchia, sotto la guida dell’Arcivescovo Delpini. Si tratta di un’occasione speciale per la comunità locale di vivere insieme la riflessione e la preghiera lungo il cammino quaresimale.

Il calendario completo delle Via Crucis presiedute dall’Arcivescovo nelle sette zone pastorali della diocesi include anche:

Martedì 24 febbraio, alle 20.45 , Lissone (MB – Zona V)

Venerdì 27 febbraio, alle 20.45 , Magenta (MI – Zona IV)

Venerdì 6 marzo, alle 20.45 , Varese (Zona II)

Martedì 10 marzo, alle 20.45 , Cinisello Balsamo (MI – Zona VII)

Venerdì 13 marzo, alle 20.45 , Rozzano (MI – Zona VI)

Venerdì 20 marzo (orario da definire), Milano (Zona I)

Un momento di preghiera e meditazione aperto a tutta la comunità, che permette di vivere pienamente lo spirito della Quaresima Ambrosiana, rafforzando la partecipazione dei fedeli attraverso momenti di riflessione condivisa guidati dall’Arcivescovo Delpini.