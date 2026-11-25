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Quasi 190mila euro per sostenere il commercio cittadino e dare attuazione ai progetti di valorizzazione del territorio. Il Distretto Urbano del Commercio Città di Leccol è tra i beneficiari dei finanziamenti stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del bando dedicato ai Distretti del Commercio. Al capoluogo sono stati assegnati 189.900 euro, risorse che potranno essere utilizzate per interventi a favore delle attività economiche e per rendere gli spazi urbani sempre più attrattivi e vivibili.

A Lecco 190mila euro per il Distretto del Commercio, oltre un milione in provincia

Lecco è una delle cinque realtà della provincia ammesse al finanziamento regionale, insieme a Merate, Pasturo, Bellano e Mandello del Lario. Complessivamente il Lecchese riceverà 1.286.367,34 euro, nell’ambito di un piano che ha messo a disposizione 63 milioni di euro per 180 Distretti del Commercio in tutte le province lombarde.

Il contributo più consistente per il territorio provinciale, pari a 520mila euro, è stato assegnato al Distretto del Commercio Meratese, con capofila il Comune di Merate, per un progetto dal valore complessivo superiore a 1,25 milioni di euro. Ai Distretti «Alle porte della Valsassina», con capofila Pasturo, e «Tra Lago e Monti», con capofila Bellano, sono andati rispettivamente 192.155,78 euro. La stessa cifra è stata riconosciuta al Distretto del Lario Orientale, guidato da Mandello del Lario.

A commentare l’esito del bando è il sottosegretario regionale all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, che sottolinea il valore dell’investimento per realtà territoriali differenti: «Per la provincia di Lecco si tratta di un risultato significativo, che coinvolge territori diversi tra loro, dalla Brianza lecchese alla Valsassina, dal capoluogo alle località del lago».

Piazza evidenzia anche il ruolo del commercio di vicinato, che non rappresenta soltanto una componente dell’economia locale, ma contribuisce alla vita quotidiana delle comunità: «Dove ci sono negozi e attività aperte ci sono servizi, relazioni, socialità e maggiore vitalità».

I finanziamenti potranno sostenere interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree commerciali, miglioramento dei servizi, promozione delle attività locali, organizzazione di iniziative ed eventi e rafforzamento della gestione dei Distretti. Tra gli ambiti di intervento figurano anche la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani, con l’obiettivo di riconoscere al commercio di prossimità una funzione che va oltre quella strettamente economica.

Un aspetto sul quale il sottosegretario regionale richiama l’attenzione è il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, chiamate non solo a promuovere i progetti, ma anche a contribuire al sostegno delle singole attività attraverso risorse proprie. «È un modello che responsabilizza il territorio, favorisce la collaborazione tra amministrazioni e operatori economici e permette di costruire interventi più vicini alle necessità reali dei commercianti», osserva Piazza.

«Il nostro territorio ha caratteristiche e peculiarità che meritano di essere valorizzate. Dobbiamo fare in modo che i centri storici, i paesi e le località turistiche continuino a essere luoghi attrattivi, capaci di offrire opportunità a chi vuole investire e lavorare», conclude il sottosegretario.

«Il commercio di prossimità è una componente fondamentale della vitalità dei nostri territori. Un negozio aperto in un centro storico o in un piccolo Comune non rappresenta soltanto un’attività economica, ma anche un servizio e un presidio per la comunità. Questo vale soprattutto nelle aree montane e interne, dove i negozi di vicinato rappresentano spesso luoghi di incontro e aggregazione, oltre che punti di riferimento per chi vive quei territori. Nulla contro la grande distribuzione, ma il valore intrinseco di questi esercizi commerciali deve essere giustamente riconosciuto: non svolgono soltanto una funzione commerciale, ma contribuiscono a mantenere vive le relazioni sociali e a contrastare l’isolamento dei piccoli paesi – aggiunge Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia – La collaborazione tra Comuni, associazioni di categoria e operatori economici è la strada giusta per trasformare le esigenze dei territori in opportunità di sviluppo. Dobbiamo continuare a investire sul commercio, perché dove chiudono i negozi si impoverisce l’intera comunità. Un ringraziamento all’Assessore Regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi».