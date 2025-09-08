Un percorso formativo gratuito per diventare Operatore Socio Sanitario e avviare subito la tua carriera nel settore sanitario e socio-assistenziale

Se stai pensando di entrare nel mondo sanitario o socio-sanitario, a Bosisio Parini c’è un’opportunità che non puoi perdere. L’Associazione La Nostra Famiglia ha appena aperto le iscrizioni per il Corso gratuito di Operatore Socio Sanitario (OSS), un percorso che combina teoria e pratica e prepara concretamente al lavoro in strutture sanitarie e socio-sanitarie.

A Bosisio Parini un Corso OSS gratuito

Ma cosa fa esattamente un OSS? Questo professionista si prende cura della persona e del suo ambiente di vita, intervenendo in maniera diretta e pratica. Durante il corso, chi partecipa imparerà ad offrire assistenza quotidiana, supporto domestico e alberghiero, interventi igienico-sanitari e attività sociali. Inoltre, l’OSS collabora con il personale sanitario e sociale, diventando una figura chiave all’interno dei servizi.

Il bello di questo percorso è che non si tratta solo di formazione: al termine del corso, i partecipanti hanno concrete possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro, con una qualifica molto richiesta.

Il corso è gratuito, ma per partecipare ci sono alcuni requisiti da rispettare: bisogna essere residenti o domiciliati in Lombardia, avere almeno 18 anni, essere disoccupati e possedere un diploma di scuola superiore quinquennale o una qualifica triennale.

Se questa opportunità ti interessa, non perdere tempo: per informazioni e iscrizioni puoi scrivere direttamente a corso.oss.bosisio@lanostrafamiglia.it