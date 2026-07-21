Regione Lombardia mette in campo 8 milioni di euro per sostenere la riqualificazione e lo sviluppo dei mercati comunali. Una misura pensata per rafforzare il commercio di prossimità, migliorare la qualità degli spazi pubblici e rendere i mercati luoghi sempre più attrattivi per cittadini, operatori economici e visitatori.

Le risorse regionali saranno destinate a finanziare interventi di nuova realizzazione, ampliamento e ammodernamento delle aree mercatali. Tra le opere ammesse rientrano la costruzione di mercati coperti e strutture polifunzionali, il rifacimento di pavimentazioni e coperture, la sistemazione dei posteggi e degli spazi destinati alla vendita, oltre alla realizzazione di parcheggi e servizi igienici.

8 milioni per rilanciare i mercati comunali: fondi anche per il Lecchese

Previsti anche interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento della sicurezza con sistemi di videosorveglianza e prevenzione incendi, oltre a investimenti per il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’introduzione di tecnologie digitali.

«Queste risorse consentiranno ai Comuni non solo di riqualificare e rendere più sicure le aree mercatali, ma anche di ripensarle come spazi multifunzionali a servizio della comunità, capaci di ospitare attività commerciali, sociali, culturali e turistiche» dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. «Si tratta di una visione moderna del mercato, che lo rende sempre più un punto di riferimento per cittadini, famiglie e operatori».

Al bando potranno partecipare Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane della Lombardia. Per gli enti con una popolazione fino a 30 mila abitanti il contributo regionale potrà coprire fino all’80% delle spese ammissibili, mentre per i Comuni più grandi la copertura sarà del 50%. In ogni caso, il contributo massimo previsto sarà di 400 mila euro per ciascun progetto.

Un’opportunità che riguarda da vicino anche il territorio lecchese. «Anche nel Lecchese i mercati rappresentano un presidio fondamentale per l’economia locale e per la vita delle comunità, soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree montane – sottolinea Piazza –. Per questo è importante che i Comuni si preparino fin da subito a cogliere questa opportunità, presentando progetti capaci di coniugare innovazione, qualità urbana e sostegno alle attività economiche».

Il bando attuativo sarà pubblicato da Regione Lombardia entro i prossimi 60 giorni, dando il via alla fase operativa della misura.

«Investire nei mercati significa investire nelle persone, nelle imprese familiari e nelle produzioni locali. Significa rendere le nostre piazze più attrattive e funzionali, sostenendo un modello di sviluppo che tutela le identità territoriali e genera nuove opportunità economiche – conclude Piazza –. Ringrazio l’assessore regionale Guido Guidesi per aver promosso una misura concreta che mette a disposizione dei Comuni lombardi risorse importanti per la modernizzazione dei mercati comunali e il rafforzamento del commercio di prossimità».