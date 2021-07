7.468 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino Covid-19 al Palaturus e alla Technoprobe

7.468 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino Covid-19 sono stati attivati dalla Asst di Lecco. Una risposta necessaria anche per far fronte alla crescente richiesta in vista dell'obbligo del Green Pass per accedere a diverse attività e luoghi ( ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, a stadi e concerti, a musei, a cinema e teatri, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi) a partire dal prossimo venerdì, 6 agosto 2021.

Gli slot aggiuntivi sono così distribuiti:

3-8 agosto

1.276 posti aperti presso il Centro Vaccinale Technoprobe di Cernusco Lombardone per la somministrazione di prime dosi

1.981 posti aperti presso il Centro Vaccinale Palataurus di Lecco per la somministrazione di prime dosi

9-14 agosto

1.338 posti aperti presso il Centro Vaccinale Technoprobe di Cernusco Lombardone per la somministrazione di prime dosi

2.873 posti aperti presso il Centro Vaccinale Palataurus di Lecco per la somministrazione di prime dosi

A chi sono destinati

"Sul totale dei nuovi slot per la somministrazione delle prime dosi il 50% è destinato alla fascia di età 12-19 - fanno sapere dall'azienda sanitaria - L’ulteriore 50% per la fascia di età 20-59. Ricordiamo che gli over-60 possono auto presentarsi senza prenotazione."