Ormai per le vaccinazioni degli over 60 in Lombardia non serve più la prenotazione. A comunicarlo è Regione Lombardia che sul sito scrive che "se hai una età pari o superiore a 60 anni puoi recarti presso il centro vaccinale per te più comodo e chiedere la somministrazione del vaccino senza prenotazione".

Prenotazione dei vaccini per gli stranieri

A partire da lunedì 26 luglio 2021 gli stranieri temporaneamente presenti in Lombardia sprovvisti di un codice valido (codice fiscale, codice univoco, STP), potranno accedere alla prenotazione contattando il numero verde 800894545. Il call center rilascerà a questi cittadini un codice specifico che consentirà l’accesso alla prenotazione tramite la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o direttamente attraverso il call center.

Vaccinazioni over 60 senza prenotazione

Vaccinazioni over 60: se hai una età pari o superiore a 60 anni puoi recarti presso il centro vaccinale per te più comodo e chiedere la somministrazione del vaccino senza prenotazione. Dovrai avere con te la tessera sanitaria e il codice fiscale.



Chiusure centri vaccinali

Chiusura Centri vaccinali: a partire dal mese di luglio alcuni centri vaccinali resteranno chiusi. In caso di spostamento dell'appuntamento presso altro centro vaccinale, i cittadini riceveranno un sms con il quale si comunica la nuova sede vaccinale. Verifica i centri e le date di chiusura.

