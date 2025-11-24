Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Lecco per il trasferimento delle risorse derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche relative all’anno 2024, come previsto dall’articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 5/2020. L’ammontare complessivo oggetto di trasferimento è pari a 503.240,19 euro, destinati a sostenere tre importanti interventi e investimenti sul territorio provinciale.

Le risorse provengono dai canoni versati annualmente dai concessionari delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, articolati in:

una componente fissa di 35 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, aggiornabile al verificarsi di variazioni pari o superiori al 5% dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale dell’energia;

una componente variabile, non inferiore al 2,5%, calcolata sulla produzione oraria immessa in rete al netto dell’energia gratuita destinata alla Regione ai sensi della l.r. 23/2019, moltiplicata per il prezzo zonale orario.

Lombardia: 503.240 euro per interventi sul territorio della Provincia di Lecco

«Anche grazie alle scelte di Regione Lombardia – dichiara il Consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini – queste risorse rimangono finalmente sui territori, dove possono trasformarsi in progetti capaci di generare benefici reali, soprattutto per le aree montane. L’acqua è una risorsa preziosa che abbiamo saputo trasformare in energia e sviluppo: un valore che oggi ritorna ai nostri Comuni e alle nostre infrastrutture, sostenendo servizi, interventi e investimenti strategici.»

Programma degli interventi: