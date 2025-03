50 passi di montagna in 7 mesi: sfida benefica per La nostra Famiglia, Il 1° aprile prenderà il via il Moto Perego Trophy Tour (MPTT), una delle sfide più affascinanti per i motociclisti del Nord Italia, che unisce la passione per le due ruote, lo spirito d’avventura e un importante scopo benefico.

50 passi di montagna in 7 mesi: sfida benefica per La nostra Famiglia

Ideato dal gruppo “Motociclisti in Lombardia” in collaborazione con il Concessionario Honda Moto Perego di Dolzago, il MPTT è una competizione che invita tutti i motociclisti e le motociclisti a esplorare i più suggestivi passi montani del Nord Italia. La sfida dura sette mesi, dal 1° aprile al 31 ottobre, e prevede la conquista di 50 passi di montagna, che vanno dai più famosi ai più nascosti, immersi nelle valli più remote. Ogni partecipante dovrà documentare ogni traguardo con una fotografia, accumulando punti per ciascun passo completato. La classifica aggiornata sarà disponibile sul sito ufficiale dell'evento.

I motociclisti possono scegliere se percorrere i passi da soli o partecipare ai tour organizzati durante i weekend. La sfida è aperta a tutti, con la condizione che i passi siano aperti al traffico stradale. L'obiettivo finale? Conquistare il maggior numero di passi possibile, concludendo la competizione con la speranza di vincere il prestigioso premio: un corso off-road presso la Honda True Adventure Off Road Academy, utilizzando le moto messe a disposizione dalla scuola.

Ma il Moto Perego Trophy Tour non è solo una competizione sportiva: l'evento ha una forte finalità benefica. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Associazione La Nostra Famiglia, un’organizzazione che da quasi 80 anni si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità. Il fondo raccolto servirà per il progetto “Merita le cure migliori”, che ha come obiettivo la sostituzione di 70 letti ospedalieri per il ricovero dei bambini presso la struttura di Bosisio Parini. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di fare versamenti volontari per contribuire ulteriormente alla causa.

Il Moto Perego Trophy Tour si presenta quindi come un’occasione unica per tutti gli appassionati di moto, che potranno divertirsi attraversando panorami mozzafiato, scoprendo angoli nascosti del Nord Italia e contribuendo, allo stesso tempo, a un'importante causa sociale. Come sottolineano i titolari di Honda Moto Perego, che quest’anno festeggiano i 40 anni di attività: "Ci auguriamo che tutti i partecipanti si divertano un mondo, sfidandosi alla scoperta delle mete che abbiamo pensato per loro, con un occhio alla solidarietà per quei bambini che meritano le cure migliori!"

Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi presso l'Associazione La Nostra Famiglia, ha espresso un sentito ringraziamento agli organizzatori per aver scelto di supportare la causa, dopo aver già sostenuto numerose altre realtà importanti.

Info su regolamento, elenco dei passi e modalità di iscrizione:

https://motociclistiinlombardia.com/mptt/

Info sul progetto “Merita le cure migliori” dell’Associazione La Nostra Famiglia:

https://sostieni.lanostrafamiglia.it/migliori_cure/