Iperal Supermercati e Fondazione AG&B Tirelli Onlus sostengono concretamente le associazioni locali con premi fino a 8.000 euro, aperti a tutti gli Enti del Terzo Settore nei territori di Valtellina, Lecco, Milano, Valcamonica e Bergamo.

Nell’anno del suo 40° anniversario, Iperal Supermercati Spa rilancia l’iniziativa “La Spesa che fa bene – Iperal per il Sociale”, un appuntamento ormai consolidato nel tempo con l’obiettivo di sostenere concretamente gli Enti del Terzo Settore che operano nei territori in cui il Gruppo è presente.

Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa quest’anno aumenta il montepremi complessivo a disposizione, portandolo a 350.000 euro, finanziati in parti uguali da Iperal e dalla Fondazione AG&B Tirelli Onlus, che sarà assegnato agli ETS partecipanti secondo i criteri del nuovo regolamento.

“La Spesa che Fa Bene” è rivolta agli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, impegnati in ambiti come interventi sociali, servizi sanitari e sociosanitari, educazione e formazione, e tutela dell’ambiente. Possono partecipare gli enti attivi nei comuni in cui Iperal è presente o nelle aree limitrofe, garantendo così un impatto diretto e misurabile sulla comunità locale.

350.000 euro per il Terzo Settore: torna l’iniziativa “La Spesa che fa bene – Iperal per il Sociale”

Dal 2 al 15 febbraio 2026, le associazioni potranno candidarsi esclusivamente attraverso il modulo online disponibile su www.iperalperilsociale.it, dove è consultabile anche il regolamento. Per completare l’iscrizione, sarà necessario fornire dati identificativi dell’ente, numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e una breve presentazione del progetto per cui si richiede il contributo.

Le associazioni saranno suddivise nelle cinque aree: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica e Valseriana, Bergamo.

La novità dell’edizione 2026 è l’apertura a tutti gli enti che rispettano i requisiti richiesti, senza limitazioni di partecipanti come nelle passate edizioni. A determinare la classifica saranno i clienti Iperal, che dall’8 aprile al 17 maggio potranno sostenere le loro associazioni preferite devolvendo i punti, denominati “cuori”, ottenuti facendo la spesa.

La ripartizione del montepremi di 350.000 euro prevede:

8.000 euro ai primi tre classificati di ogni area

5.000 euro al 4° e 5° classificato

3.000 euro dal 6° all’8° classificato

1.000 euro dal 9° al 20° classificato

500 euro dal 21° al 50° classificato

Nel corso delle diverse edizioni, “La Spesa che fa bene” si è affermata come un appuntamento atteso e significativo per il territorio, sostenendo centinaia di volontari che, con dedizione e impegno, lavorano quotidianamente al servizio degli altri.