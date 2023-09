Sono già 250 i lecchesi (ma le adesioni sono ancora aperte contattando lo 0341 488222 o scrivendo una mail a cdltlecco@cgil.lombardia.it) che sabato 7 ottobre 2023 raggiungeranno la Capitale per per percorrere "La via maestra, insieme per la Costituzione".

250 lecchesi a Roma per percorrere "La via maestra, insieme per la Costituzione"

E' questo infatti lo slogan della manifestazione in programma per sabato prossimo a Roma che è stata presentata oggi, venerdì 29 settembre 2023, nella sede dell'Informagiovani Lecco, al centro Civico Sandro Pertini.

Un luogo non casuale, intitolato alla memoria di uno dei padri di quella Costituzione i cui valori, oggi più che mai "vanno difesi giorno per giorno" ha sottolineato Diego Riva, segretario Generale della Cgil Lecco che, insieme a Olimpia Schiavone dell'Unione Donne Italiane, Adriano Crisafi di Emergency, Enrico Avagnina di Anpi, Guerrino Donegà del Forum Salute Mentale e Davide Ronzoni di Arci, ha illustrato le motivazioni che sottendono all'iniziativa promossa da oltre 100 associazioni "per il lavoro degno, contro la precarietà, contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica Parlamentare".

Un appuntamento, quello di sabato prossimo, che è la "naturale" prosecuzione del percorso avviato lo scorso 24 giugno con la manifestazione in difesa del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

"Scenderemo nuovamente in piazza per rivendicare che i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione tornino a essere pienamente riconosciuti e siano resi concreti in tutto il Paese - ha sottolineato Riva - Sono tante le cose che in questo momento ci preoccupano: un lavoro che è sempre più precario e povero, un Fisco che sembra attento agli evasori, la riduzione delle misure di sostegno ai più deboli come il Reddito di Cittadinanza, il continuo attacco a chi soccorre vite umane in mare, la mancanza di politiche socialmente ed ambientalmente sostenibili, il disinteresse alla promozione vera della Pace".

LEGGI ANCHE Lavoro sottopagato: sono 16.400 i nuovi poveri nel Lecchese

"In molti campi non capiamo che tipo di direzione e azione voglia intraprendere questo Governo. - ha proseguito il numero uno della Camera del Lavoro di Lecco - O per meglio dire ci sembra che non ci siano cambiamenti reali e migliorativi delle condizioni delle donne e degli uomini. I nostri valori sono radicalmente alternativi all'impianto ideologico di questo Governo perché mettono al centro la persona. Il Governo deve avviare un confronto reale e serio, non di facciata, a partire dalle organizzazioni sindacali".

L'assenza di Cisl e Uil

Organizzazioni sindacali che però, almeno per la manifestazione di sabato prossimo, non hanno trovato una via comune. Nell'elenco degli aderenti e dei promotori spicca infatti l'assenza di Cisl e Uil. " Noi abbiamo parlato con le altre associazioni confederali - ha spiegato Riva - Al momento hanno deciso di rimanere in attesa, ma la nostra speranza che che si possa ritrovare una via unitaria e condivisa".

I diritti

Tra i tanti temi critici, secondo gli organizzatori della manifestazione, c'è quello dei diritti, a partire da quelli delle donne. "Non dobbiamo pensare che i diritti, una volta conquistati, siano qualcosa di immutabile e incancellabile purtroppo - ha puntualizzato Olimpia Schiavone di Udi - Le donne fanno più fatica oggi, e questo è innegabile. Faticano a conciliare maternità e lavoro, non sono messe nelle condizioni di farlo. Basta vedere cosa è successo con il Covid e alle migliaia di donne che hanno perso la propria occupazione. Purtroppo oggi abbiamo una Premier donna che non pensa ai diritti delle donne".

Salute fisica e mentale: anche su questo fronte è stato posto l'accento tanto da Donegà quanto da Crisafi che hanno sottolineato che diritto alla salute "rischia di essere compromesso dai mancati finanziamenti alla sanità pubblica a fronte del dilagare di quella privata".

Una delle parole chiave della manifestazione di sabato sarà sostenibilità "che deve essere declinata da un punto di vista sociale e ambientale mentre al Governo dilagano teorie velatamente negazioniste di fronte alla crisi climatica" ha aggiunto Ronzoni dell'Arci.

La difesa della Costituzione

Tutti temi, quelli affrontati durante l'incontro di oggi che trovano una sintesi in una concetto: rispetto della nostra Carta costituzionale che Anpi ha sempre strenuamente difeso. "Per questo, per dire no alle guerre e per difendere la nostra Costituzione sabato scenderemo in piazza" ha assicurato Avagnina.

