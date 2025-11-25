25 Novembre: Solo Sì è Sì – Una svolta storica contro la violenza di genere. TUTTI GLI EVENTI A LECCO

"L’unica salvezza, e lo dice chi lavora quotidianamente accanto alle vittime, è cambiare il nostro modo di pensare i rapporti, di parlarne, di viverli. Nel mondo reale e in quello virtuale"

Oggi, 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pubblichiamo l’intervento di Lucia Codurelli del fondo Carla Zanetti, intitolato a una figura storica del mondo della scuola di Lecco (chi ha avuto la fortuna di seguire le sue lezioni di latino non solo non potrà mai dimenticarla, ma non potrà mai smettere di ringraziarla) ma anche dell’universo politico locale prematuramente scomparsa nel 2010. In sua memoria, tre anni dopo è nato appunto questo fondo fortemente voluto dall’ex onorevole Codurelli che ha l’obiettivo di dare risposte concrete al problema della ricostruzione di una autonomia economica, attraverso il lavoro, a donne vittime di violenze.

25 Novembre: Solo Sì è Sì – Una svolta storica contro la violenza di genere

25 Novembre Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza

• Partiamo da un atto importante di questi giorni,

il Parlamento ha approvato all’unanimità una norma fondamentale che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo SÌ è SÌ, che ogni atto sessuale senza il consenso è STUPRO.

• Un passo avanti richiesto anche dalla Convenzione di Istanbul.

Fabio Roia, oggi presidente del Tribunale di Milano, dopo una vita ad occuparsi di reati di violenza di genere prima come pm e poi come giudice, ha affermato: “una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. La nuova legge che modifica il reato di stupro è una conquista storica. Intanto la persona offesa si assume la responsabilità di quello che afferma. Dunque, io pubblico ministero davanti ad una donna che si presenta a denunciare o che testimonia di avere subìto un atto sessuale senza il suo consenso mi trovo davanti ad una notizia di reato e devo crederle. E questo è un primo fondamentale passo rispetto a tante situazioni in cui le donne raccontano la fatica di essere credute».

Quest’anno l’attenzione è anche rivolta alla violenza digitale contro le donne, una minaccia grave e in rapida crescita che cerca di silenziare la voce di molte donne, colpisce le donne in misura maggiore rispetto agli uomini, attraversando tutti i contesti sociali. Le più esposte sono le donne con una forte visibilità pubblica: attiviste, giornaliste, politiche, difensore dei diritti umani e giovani donne.

• Infatti la campagna 2025, intitolata, “mira a coinvolgere tutti i settori della società”. I governi sono chiamati a porre fine all’impunità attraverso leggi efficaci, le aziende tecnologiche devono garantire spazi online più sicuri, i donatori sono invitati a sostenere le organizzazioni femministe e ogni individuo è incoraggiato a far sentire la propria voce e sostenere le sopravvissute.

Questa forma di violenza è in aumento a causa di vari fattori:

debole regolamentazione tecnologica,

mancanza di riconoscimento legale in alcuni Paesi,

impunità delle piattaforme digitali, nuove forme di abuso legate all’intelligenza artificiale,

crescita dei movimenti contrari alla parità di genere,

anonimato degli autori e limitato supporto alle vittime.

L’unica salvezza, e lo dice chi lavora quotidianamente accanto alle vittime, è cambiare il nostro modo di pensare i rapporti, di parlarne, di viverli. Nel mondo reale e in quello virtuale.

Nell’attesa che l’educazione sessuo-affettiva a scuola entri nelle scuole dalla porta principale, partecipare agli eventi organizzati per questo 25 novembre 2025 può allora avere questo senso.

Non possiamo fermarci alla superficie ma continuamente chiederci perché la violenza accade e quando – esattamente – comincia ad accadere.

Lucia Codurelli

Gli eventi lecchesi

Ecco le tutte le iniziative realizzate sul territorio nell’ambito di STAR (Sistema territoriale antiviolenza in rete), la rete territoriale inter-istituzionale antiviolenza, che copre l’intero territorio provinciale, offrendo servizi a supporto delle donne vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita grazie a due centri antiviolenza (L’Altra Metà del Cielo – Telefono donna Merate e Telefono Donna Lecco) e alla rete di servizi territoriali.