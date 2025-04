Riceviamo e pubblichiamo la presa di posizione di Arci Lecco Sondrio in merito alla scelta del Governo Meloni di dichiarare 5 giorni di lutto nazionale per la morte del Papa in coincidenza con le celebrazione del 25 aprile nell'80esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo.

25 Aprile e lutto nazionale per il Papa, Arci Lecco: "Fate casino!"

Il governo Meloni dichiara 5 giorni di lutto nazionale per arrivare a coprire le celebrazioni del 25 aprile, 80° anniversario della Liberazione. Ricordiamo che per Wojtyla i giorni di lutto sono stati tre, come ad ogni morte di Papa.

È dunque evidente la strumentalità di questa scelta: Francesco poi è stato il Papa dell’allegria e della gioia, contrapposte alla cattiveria e alla rabbia. Ai giovani diceva "Hagan loi!", cioè "fate casino!", lottate per i diritti, per l'uguaglianza, per un sistema che non sia basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Francesco invitava a «passare – come dice il documento conclusivo dell’incontro dei movimenti popolari di Roma – dalla fase della resistenza a quella dell’appropriazione del potere politico, dalla lotta sociale alla lotta elettorale».

Questo è il lascito di Bergoglio, e lo rivendicheremo anche il 25 aprile: non smettere di lottare contro la guerra, lo sfruttamento, il razzismo e l’ingiustizia. Celebrare e festeggiare la Liberazione è il modo migliore per ricordare Francesco.

Per questo il 25 Aprile, in ogni paese dove è stato organizzato un evento, Arci ci sarà! Parleremo della Democrazia della giovane Repubblica del 1945 con musica gioiosa per celebrare la festa più bella che c'è: quella della Liberazione. E sappiamo che questo è il modo più bello e più sobrio anche di salutare Francesco.

Il Comitato

ARCI LECCO E SONDRIO APS