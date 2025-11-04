150 anni di Risparmio con Poste Italiane: in provincia di Lecco oltre 104mila libretti aperti

Oggi in Italia sono attivi più di 30 milioni di libretti postali, in Italia sono circa 12.800 gli uffici di cui 1.861 in Lombardia.

Poste Italiane festeggia 150 anni di Risparmio, in provincia di Lecco oltre 104mila libretti aperti. Il risparmio postale compie 150 anni. Un secolo e mezzo in cui milioni di italiani affidano i propri risparmi a uno strumento semplice e sicuro, capace di trasformare gesti quotidiani in opere: infrastrutture strategiche, sostegno agli Enti locali, investimenti importanti e altro.

Oggi in Italia sono attivi più di 30 milioni di libretti postali, in Italia sono circa 12.800 gli uffici di cui 1.861 in Lombardia. Ma com’è la situazione in provincia di Lecco?

Poste Italiane, 177 uffici nel Pavese

La ricorrenza dei 150 anni è stata celebrata a Roma giovedì 30 ottobre 2025 da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Poste Italiane. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’evento ha ricordato il lancio dei Libretti postali e i 100 anni dall’istituzione dei Buoni fruttiferi postali.

Oggi in Italia sono attivi più di 30 milioni di libretti postali e la rete capillare raggiunge ogni comune, anche il più piccolo. Un presidio sociale prima ancora che finanziario, un punto d’incontro tra passato e futuro.ù

La provincia di Lecco, che conta 84 comuni, partecipa in modo significativo a questa grande storia nazionale del risparmio e lo fa con un totale di 92 uffici presenti – in Lombardia sono 1861 – a fronte di una popolazione che conta 370mila abitanti.

Tutti i dati della provincia

Entrando più nel dettaglio, si parla di un totale di oltre 104mila libretti postali con un valore a stock di oltre 378 milioni di euro mentre i buoni fruttiferi postali sono oltre 228mila con un valore a stock di oltre 1,1 miliardi. Libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali si confermano tra le forme di risparmio più amate, scelti dal 98% dei cittadini della provincia di Lecco.

La tabella completa con tutti i dati della provincia:

Comuni LC 84 Popolazione 370.143 Famiglie 163.559 Uffici postali 92 ATM Postamat Totali 45 Totale libretti Oltre 104mila Totale libretti minori Circa 7mila Valore stock libretti Oltre 378 milioni Totale buoni fruttiferi Oltre 228mila Totale buoni minori Circa 42mila Valore stock buoni frutt.

Oltre 1.1 milardi

“Risparmiare per prendersi cura del domani”

Ogni ufficio postale – soprattutto in provincia – è molto più di un semplice sportello. È un punto di riferimento, un luogo di relazione tra cittadini e istituzioni. Un presidio di prossimità che garantisce servizi essenziali anche nelle aree più piccole e lontane dai grandi centri.

Dietro ogni libretto e ogni buono c’è una storia personale: studenti che mettono da parte i primi risparmi, famiglie che costruiscono un progetto, pensionati che custodiscono con cura il frutto del lavoro di una vita. Una storia silenziosa, come è stata definita durante la celebrazione, fatta di piccoli gesti quotidiani che si sommano.

Lo ha ricordato anche l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante: “Risparmiare significa prendersi cura del domani. E questa cura, da 150 anni, è scritta nei libretti di milioni di italiani.”