La fortuna bacia la Valsassina grazie al 10eLotto.

10eLotto: maxi vincita a Cortenova

Come riporta Agipronews sono stati vinti 75mila euro a Cortenova, in provincia di Lecco, con un “7 Doppio Oro” in un'estrazione istantanea. Quella in Valle non è stata l'unica ricca vincita in Lombardia: a Casteggio sono stati vinti 100mila euro grazie a un “9 Doppio Oro” in un'estrazione frequente.

Da segnalare anche una vincita da 7.500 euro a Bergamo e una da 9.600 euro a Liscate, in provincia di Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,3 milioni di euro, per un totale di oltre 2,9 miliardi da inizio anno.

Sempre in Lombardia, ma con il Lotto, nel concorso di sabato 5 ottobre 2024 un fortunato giocatore di Concenesio in provincia di Brescia ha portato a casa 21.660 con una giocata su tutte le ruote e l'opzione Lottopiù, con i numeri 25-29-42-59.

E ancora: una vincita da 14mila euro a Nerviano, in provincia di Milano e una da 14.250 a Cantù, in provincia di Como. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro, per un totale di 984 milioni da inizio anno.