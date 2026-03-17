La società interamente pubblica che opera nel campo dell’economia circolare tra le province di Lecco, Bergamo e Como si conferma tra le cinque eccellenze italiane, ricevendo il prestigioso “Top Utility Award 2026”.

Dopo il primo posto assoluto nella scorsa edizione, Silea – società partecipata da 91 Comuni delle province di Lecco, Como e Bergamo e tra i principali operatori lombardi nel settore dell’economia circolare e della produzione di energia rinnovabile – si posiziona nuovamente nella Top 5 nazionale delle utilities e dei servizi pubblici.

Silea confermata tra le top 5 utility italiane nel 2026

Giunto alla sua quattordicesima edizione, Top Utility rappresenta il principale think-tank italiano del settore. Sotto la direzione dell’economista Alessandro Marangoni e con la collaborazione di Utilitalia e di altre associazioni nazionali di categoria, l’analisi valuta annualmente le aziende nei comparti energia, acqua, gas e rifiuti.

Silea, che ha sede a Valmadrera, è stata selezionata sulla base di parametri quali risultati economico-finanziari, performance operative, sostenibilità ambientale e sociale, comunicazione, attenzione al territorio e alle comunità, nonché investimenti in tecnologia e ricerca.

Oltre al riconoscimento assoluto, Top Utility assegna premi di categoria come Territorio e Comunità, Formare Talenti, Ricerca e Innovazione Vps, Esg, Competitività e Efficienza, Comunicazione e Progetti Scuole Utilitalia. Per il terzo anno consecutivo, Silea figura nella Top 5 della categoria “Competitività ed Efficienza”.

La premiazione si è svolta oggi nell’ambito del convegno “I risultati del XIV rapporto sulle maggiori utility italiane” presso la Camera di Commercio di Milano.

«Questo riconoscimento rappresenta l’ulteriore conferma che Silea è una presenza consolidata nel panorama nazionale per efficienza, dinamismo e innovazione, anche in un contesto, come quello dell’ambiente e dell’energia, che si confronta quotidianamente con cambiamenti rapidi e profondi» commentano la presidente di Silea, Francesca Rota, e il direttore generale, Pietro Antonio D’Alema. «Abbiamo scelto di non limitarci ad adattarci, ma di evolverci in modo profondo, ripensando progressivamente il nostro modo di operare: dalla strategia industriale ai processi, fino alla trasformazione digitale. Un’evoluzione che ha sempre mantenuto al centro la nostra identità di società pubblica, radicata nei territori e al servizio delle comunità».