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Ci sono ancora risorse per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade del territorio provinciale. Il progetto Road Trash 2026, promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con Silea, prosegue infatti grazie all’integrazione dello stanziamento inizialmente previsto dalla società. I fondi residui consentono ai Comuni interessati di presentare nuove richieste di intervento, anche a quelli che hanno già usufruito del servizio nel corso dell’anno. Il limite resta di due interventi per ciascuna amministrazione.

Le modalità per aderire non cambiano. I Comuni devono segnalare alla Provincia di Lecco, Direzione organizzativa VII – Servizio Ambiente, le situazioni di abbandono più rilevanti, inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.

Road Trash 2026, fondi ancora disponibili: i Comuni possono chiedere nuovi interventi

Il progetto riguarda i rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane provinciali e comunali che non sono comprese nell’ordinario servizio di spazzamento. Sono escluse le strade gestite da Anas e le relative pertinenze.

Le eventuali segnalazioni relative ad abbandoni su altre aree pubbliche o su proprietà private soggette a uso pubblico saranno invece valutate singolarmente, caso per caso.

Alle amministrazioni che beneficeranno degli interventi è richiesto anche un impegno sul fronte della prevenzione. I Comuni dovranno infatti adottare, per quanto di competenza, tutte le misure utili a scoraggiare o impedire nuovi abbandoni lungo le strade extraurbane, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Quarantuno tonnellate rimosse in tre anni

I risultati ottenuti confermano la portata del problema, ma anche l’efficacia dell’iniziativa. Nel triennio 2023-2025, grazie a Road Trash, sono state rimosse circa 41 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade del territorio provinciale. Tra i materiali recuperati figurano amianto, rifiuti ingombranti, pneumatici e diverse tipologie di rifiuti pericolosi.

Un’attività che ha raccolto l’apprezzamento delle amministrazioni comunali coinvolte e che, con la disponibilità di ulteriori risorse per il 2026, potrà proseguire anche nei prossimi mesi.