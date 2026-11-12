Aggiungi Prima Lecco alle tue fonti preferite

La raccolta differenziata nel Lecchese raggiunge il 78,67%, un risultato che colloca la provincia al quinto posto in Lombardia. Un dato superiore alla media regionale, che nel 2025 ha raggiunto per la prima volta la soglia del 75%, confermando i buoni risultati del territorio nella gestione dei rifiuti e nelle politiche legate all’economia circolare.

Raccolta differenziata, Lecco è quinta in Lombardia con il 78,67%

A livello provinciale, a registrare le percentuali più alte sono Mantova (88,12%), Bergamo (82,06%) e Monza Brianza (79,95%). Seguono Varese con il 79,22% e quindi Lecco, che con il suo 78,67% precede Cremona (78,55%) e Brescia (77,92%).

Il quadro emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia, che nel 2025 ha raggiunto un traguardo significativo anche sul fronte del riciclaggio netto. La percentuale si è infatti attestata al 57,79%, avvicinandosi all’obiettivo del 60% fissato dall’Unione europea per il 2030. Si tratta di un indicatore particolarmente importante perché non misura soltanto la capacità di intercettare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata, ma anche l’effettiva qualità del recupero e la trasformazione dei materiali in nuove risorse.

Ad annunciare i risultati è stato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, in occasione della COP31, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia, fino al 20 novembre.

«Alla COP – ha spiegato l’assessore Maione – abbiamo portato il nostro esempio, gli altri Stati ci imitano e siamo contenti di questo. Mentre a livello globale si discute di strategie, la Lombardia dimostra che la transizione ecologica da noi è già in corso, con l’efficienza industriale e con il coinvolgimento virtuoso dei cittadini. Superare il 75% di raccolta differenziata e centrare il target europeo del riciclaggio netto significa che il nostro sistema economico e territoriale è un’eccellenza che fa scuola in Europa e nel mondo».

Un risultato che consolida il modello lombardo come punto di riferimento nazionale e internazionale, dimostrando come sviluppo industriale e sostenibilità ambientale possano procedere insieme. Per quanto riguarda le altre province, Lodi si attesta al 74,79%, Como al 72,99%, Milano al 70,12%, Pavia al 61,16% e Sondrio al 56,52%.

La graduatoria regionale vede dunque Lecco nella parte alta della classifica, con una percentuale che supera di oltre tre punti quella complessiva lombarda e che conferma il buon posizionamento del territorio nel sistema di gestione e recupero dei rifiuti.