La diffusione della Popillia Japonica torna al centro del dibattito politico in Regione Lombardia. A sollevare la questione è il consigliere regionale di Lecco del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, che critica la decisione della maggioranza di centrodestra di rinviare la discussione della mozione urgente da lui presentata per affrontare i danni causati dal coleottero alle coltivazioni lombarde.

Secondo Fragomeli, il rinvio della mozione rappresenta un segnale di sottovalutazione del problema. «Per Regione Lombardia la devastazione che la Popillia Japonica sta portando nelle coltivazioni non è un problema. Lo ha detto a chiare lettere l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi e lo ha dimostrato la maggioranza di centrodestra bocciando la mia richiesta di discutere una mozione urgente sui danni che sta provocando il coleottero», afferma il consigliere dem, primo firmatario dell’atto, la cui urgenza è stata respinta nell’ultima seduta del Consiglio regionale.

Popillia Japonica, Fragomeli attacca la Regione: «Respinta la mia mozione urgente, per la maggioranza non è un problema»

Fragomeli ricorda come la Popillia Japonica sia un insetto altamente invasivo, capace di attaccare oltre 300 specie vegetali, tra cui vite, mais, soia, alberi da frutto, essenze forestali e piante ornamentali. La sua presenza, sottolinea, comporta danni significativi non solo alle produzioni agricole e florovivaistiche, ma anche al patrimonio arboreo urbano, ai prati, ai pascoli, ai tappeti erbosi, ai campi sportivi e alle aree verdi pubbliche e private.

Il consigliere evidenzia inoltre che continuano ad arrivare segnalazioni da numerose zone della Lombardia, in particolare dalle aree occidentali e centrali della regione. «Dai dati diffusi dal Servizio fitosanitario regionale emerge che, nel corso del 2026, sono già stati catturati migliaia di esemplari», sottolinea.

Nella mozione, ora rinviata a una data ancora da definire, Fragomeli chiede alla Giunta regionale di intensificare le attività di monitoraggio, sorveglianza fitosanitaria, contenimento ed eradicazione del coleottero su tutto il territorio lombardo. Tra le richieste figurano anche la sperimentazione di metodologie di contrasto più efficaci, il finanziamento di ulteriori attività di ricerca scientifica, l’ampliamento delle misure di sostegno economico per i territori colpiti e il rafforzamento delle attività di informazione e formazione rivolte agli operatori del settore.

La mozione propone inoltre di attivare, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e la Commissione europea, risorse straordinarie destinate alle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione dell’insetto e di garantire un aggiornamento periodico alla Commissione Agricoltura sull’andamento delle attività di contrasto alla Popillia Japonica.