Finanziamenti per il triennio 2026-2028 a Grigna Settentrionale, Montevecchia e Valle del Curone, Monte Barro e Adda Nord. Mauro Piazza: «Risorse concrete per ambiente, sentieri e biodiversità»

Oltre 566 mila euro destinati ai parchi che interessano il territorio della provincia di Lecco. È quanto prevede il nuovo Piano di Riparto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, che assegna complessivamente 4,6 milioni di euro agli enti gestori dei parchi regionali lombardi per il triennio 2026-2028.

Per la provincia di Lecco sono coinvolti quattro parchi regionali: il Parco della Grigna Settentrionale, il Parco di Montevecchia e Valle del Curone, il Parco del Monte Barro e il Parco Adda Nord. A ciascun ente gestore è stato assegnato un contributo regionale di 141.538,46 euro, per un totale di 566.153,84 euro.

Parchi lecchesi, oltre 566 mila euro per tutela e valorizzazione

«Ancora una volta Regione Lombardia dimostra la propria attenzione verso il territorio lecchese e verso quelle realtà che rappresentano un patrimonio ambientale, turistico e identitario di straordinario valore», ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Le risorse saranno destinate a interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, al recupero di sedi e centri parco, al miglioramento delle infrastrutture per la fruizione del territorio – come sentieri, piste ciclabili e aree di sosta – oltre che alla conservazione del paesaggio rurale e al recupero di aree degradate.

«Si tratta di risorse concrete che consentiranno agli enti gestori di programmare interventi fondamentali per la manutenzione dei sentieri, il recupero degli habitat naturali, la riqualificazione delle infrastrutture esistenti e la valorizzazione del paesaggio. Investire nei parchi significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nella tutela della biodiversità e nello sviluppo sostenibile delle nostre comunità», ha aggiunto Piazza.

Il sottosegretario ha inoltre sottolineato come le aree protette siano sempre più frequentate da cittadini, famiglie, escursionisti e turisti, rendendo necessario garantire percorsi sicuri, strutture adeguate e ambienti naturali ben conservati.

«La provincia di Lecco può contare su un sistema di parchi unico per valore paesaggistico e naturalistico. Questi fondi rappresentano un’opportunità importante per rafforzare la capacità degli enti di intervenire in maniera efficace e programmata. Regione Lombardia conferma così una visione che mette al centro la cura del territorio, la prevenzione del degrado e la valorizzazione delle eccellenze ambientali come leva di sviluppo e attrattività», ha evidenziato Mauro Piazza.

Nel suo intervento, il sottosegretario ha infine ringraziato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata alle aree protette lombarde.

«La tutela dell’ambiente richiede investimenti, programmazione e collaborazione con gli enti locali. Questo stanziamento rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai territori e alle comunità lecchesi», ha concluso Piazza.