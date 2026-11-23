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È di 7.500 euro il contributo assegnato alla Provincia di Lecco da Regione Lombardia per la realizzazione di progetti innovativi di contenimento delle nutrie. Il finanziamento rientra nello stanziamento complessivo di 327.076 euro destinato a cinque province lombarde dall’assessorato regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, attraverso un apposito decreto.

Nutrie, 7.500 euro alla Provincia di Lecco per progetti innovativi di contenimento

Lecco è tra i territori ammessi al finanziamento insieme a Mantova, Bergamo, Pavia e Brescia. La ripartizione delle risorse, sulla base delle richieste presentate per la realizzazione di progetti sperimentali, prevede 80mila euro ciascuno alle Province di Mantova e Bergamo, 79.910 euro a Pavia, 79.666 euro a Brescia e 7.500 euro a Lecco.

«I fondi – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi – rientrano nell’ambito del Piano triennale per l’eradicazione, il controllo e il contenimento delle nutrie, una specie invasiva, che arreca gravi danni all’agricoltura e mette seriamente a rischio l’equilibro idrogeologico e la sicurezza danneggiando gli argini dei corsi d’acqua e delle strade sovrastanti. Per questo sono necessarie azioni di contrasto, anche innovative, insieme agli enti locali, per contenere la specie alloctona, fino ad arrivare all’eradicazione della stessa».

Beduschi ha ringraziato «tutti i territori che hanno fatto proposte innovative» e invitato quelli che non lo hanno ancora fatto ad attivare una rete di collaborazione tra Polizie provinciali e mondo venatorio.

«Depopolare questa specie è una missione altamente impegnativa, che necessita di capillarità di azione. Sacche di inerzia possono in parte vanificare comportamenti virtuosi come quelli oggi giustamente valorizzati», ha concluso l’assessore.