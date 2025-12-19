Uno strumento nuovo, più semplice e immediato, pensato per essere davvero vicino alle persone. Silea, la società lombarda dell’economia circolare, presenta ufficialmente SILEA APP, la nuova applicazione gratuita dedicata ai cittadini dei 91 Comuni serviti, progettata per accompagnarli nella gestione quotidiana della raccolta rifiuti e nella cura del territorio.

Nasce SILEA APP: la nuova applicazione per semplificare i servizi ambientali nei 91 Comuni serviti

SILEA APP non è solo un’app informativa, ma un vero e proprio strumento digitale interattivo e personalizzato, che racchiude in un’unica interfaccia tutti i servizi ambientali. L’obiettivo è rendere la quotidianità più semplice: sapere quando esporre i rifiuti, come differenziarli correttamente, dove trovare le EcoIsole o i distributori automatici di sacchi più vicini, effettuare segnalazioni, prenotare i ritiri a domicilio e rimanere sempre aggiornati su eventuali variazioni del servizio.

All’interno dell’app ogni utente può consultare il calendario della raccolta differenziata del proprio Comune, ricevere notifiche automatiche e promemoria sui giorni di esposizione, verificare gli orari di apertura dei centri di raccolta e conoscere nel dettaglio quali rifiuti è possibile conferire. La sezione “Dove lo butto?” diventa una guida pratica e immediata per evitare errori nella differenziazione, mentre la mappa interattiva consente di localizzare facilmente distributori automatici di sacchi, EcoIsole informatizzate, contenitori stradali e servizi itineranti.

«Non ci siamo limitati a rinnovare la vecchia app “Differenziati”: la nuova applicazione rappresenta un vero e proprio canale di dialogo con i cittadini, semplice, intuitivo e ricco di funzionalità utili», spiega Francesca Rota, Presidente di Silea. «Ogni centro di raccolta, ogni distributore, ogni EcoIsola e ogni contenitore stradale è stato georeferenziato, permettendo ai cittadini di conoscere in modo immediato tutti i servizi Silea nelle vicinanze».

Silea invita tutti i cittadini a scaricare gratuitamente SILEA APP dagli store ufficiali. La precedente applicazione “Differenziati” verrà dismessa e non sarà più aggiornata: per continuare a ricevere comunicazioni, notifiche e informazioni utili è quindi necessario passare alla nuova app.

Un gesto semplice, come un download, può fare la differenza nella vita di tutti i giorni: meno dubbi, meno errori, più attenzione per l’ambiente.