Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2025 con due distinti provvedimenti che destinano complessivamente 194.650 euro ai Comuni della provincia di Lecco. Le risorse serviranno a far fronte alle conseguenze del maltempo e a rimborsare le spese sostenute dagli enti locali nelle fasi di emergenza e post-emergenza.

Maltempo 2025, dalla Regione 194.650 euro ai Comuni lecchesi per emergenze e danni

Il primo intervento, finanziato attraverso il Fondo regionale di Protezione Civile, assegna 69.300 euro ai Comuni di Monticello Brianza e Galbiate, entrambi colpiti dagli eventi del settembre 2025.

Nel dettaglio, 60.000 euro a Monticello Brianza sono destinati agli interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità e alla ricostruzione del muro di sostegno crollato in località Prebone. Il cedimento aveva provocato la chiusura della strada, l’interruzione della rete del gas e la necessità di opere immediate di ripristino.

A Galbiate vengono assegnati 9.300 euro, destinati al ripristino della viabilità, alla rimozione del materiale franoso e agli interventi resisi necessari dopo gli allagamenti che hanno interessato diverse aree del territorio. Tra questi, anche il trasferimento temporaneo delle attività della scuola primaria di Sala al Barro, danneggiata prima dell’avvio dell’anno scolastico.

A queste risorse si aggiunge un secondo provvedimento della Giunta regionale che prevede ulteriori 125.350 euro come rimborso delle spese di prima emergenza sostenute nel corso del 2025.

I contributi riguardano diversi Comuni lecchesi: Lecco (34.000 euro), Verderio (24.000), La Valletta Brianza (22.550), Galbiate (26.000 complessivi su due interventi), Missaglia (6.000), Olginate (5.000), Olgiate Molgora (4.000), Paderno d’Adda (3.500) e Valvarrone (300 euro).

«Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma la propria vicinanza ai territori e agli amministratori locali che, nei momenti più difficili, si trovano ad affrontare situazioni di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione e la continuità dei servizi essenziali», ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Mauro Piazza.

Ulteriori dettagli riguardano gli interventi già realizzati. A Monticello Brianza il contributo servirà a coprire i lavori di messa in sicurezza della viabilità in località Prebone.

A Galbiate, invece, le risorse coprono una serie di interventi urgenti: dal trasferimento delle classi della scuola primaria di Sala al Barro dopo l’allagamento dell’edificio, fino alla messa in sicurezza di via Balassi e alla rimozione di materiale franoso in via Sant’Alessandro. Previsti anche lavori di pulizia e sistemazione delle sponde e della viabilità in altre aree colpite.

«Si tratta di risorse che consentono ai Comuni di recuperare le spese sostenute per interventi immediati e indispensabili», ha sottolineato Piazza, ricordando come gli enti locali debbano spesso intervenire con tempestività per garantire la sicurezza.

Il provvedimento utilizza il Fondo regionale di Protezione Civile e riconosce gli interventi urgenti effettuati per fronteggiare gli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato la Lombardia nel 2025.

«Desidero ringraziare l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, per l’attenzione riservata ai territori e per il lavoro svolto insieme agli uffici regionali», ha concluso Piazza, sottolineando anche il ruolo di sindaci, tecnici comunali, Protezione civile e volontari.

«Ancora una volta il sistema lombardo della Protezione Civile ha dimostrato efficienza e vicinanza alle comunità locali. Regione Lombardia continuerà a sostenere i Comuni nella gestione delle conseguenze delle calamità naturali, sempre più frequenti e intense».