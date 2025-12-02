Un tema sempre più urgente, come dimostra il recente incidente sulla Statale 36, dove un SUV ha investito un branco di cinghiali, provocando forti disagi al traffico e sfiorando una tragedia

Regione Lombardia conferma il proprio sostegno al settore agricolo: per il 2025 sono stati stanziati 2,4 milioni di euro per risarcire integralmente le quasi mille domande di indennizzo presentate dalle aziende danneggiate dalla fauna selvatica.

Lecco: Regione Lombardia e Provincia intervengono per i danni da fauna selvatica

In provincia di Lecco, cinque aziende hanno già ricevuto i rimborsi, per un totale di 6.500 euro.

“Si tratta di un problema serio e crescente, generato soprattutto da specie come cinghiali, altri ungulati, piccioni e corvidi, animali in grado di compromettere raccolti e pascoli,” commenta Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia. “I danni da fauna si traducono in meno raccolto, più costi e maggiore incertezza. Regione Lombardia non lascia soli gli agricoltori e continua a impegnarsi nella gestione e nel contenimento della fauna selvatica, ora anche con riguardo ai lupi.”

Dal canto suo, la Provincia di Lecco si impegna ad applicare rigorosamente i piani regionali. “La Polizia Provinciale ha già intensificato i controlli nell’area per evitare ulteriori rischi,” aggiunge Simone Brigatti, Consigliere Provinciale con delega alla Polizia Provinciale. “Continueremo a collaborare con Regione Lombardia per potenziare risorse e strumenti a disposizione della Polizia Provinciale, rendendo più efficaci i controlli e garantendo interventi uniformi su tutto il territorio regionale.”

Giacomo Zamperini e Simone Brigatti concludono esprimendo vicinanza alle persone coinvolte nel sinistro: “Pur lavorando con risorse limitate, il nostro impegno per la sicurezza dei cittadini è totale. Un ringraziamento speciale all’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi per la determinazione con cui sostiene queste misure e alla Polizia Provinciale di Lecco, sempre in prima linea nel monitoraggio e nel controllo della fauna selvatica.”