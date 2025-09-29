La provincia di Lecco riceverà 6.457.620 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade. La cifra rientra in un piano straordinario da un miliardo di euro, di cui oltre 121 milioni destinati alla Lombardia, a beneficio dei cittadini e delle amministrazioni locali.

Lecco: oltre 6 milioni di euro per la sicurezza delle strade

“Si tratta di un intervento concreto e strategico per il nostro territorio”, ha dichiarato Giacomo Zamperini, consigliere regionale e presidente della Commissione Montagna. “Questi fondi permetteranno di migliorare la sicurezza delle strade, garantire collegamenti più efficienti tra le nostre comunità e rispondere alle esigenze di cittadini e amministratori locali.”

Le risorse saranno utilizzabili direttamente dalla provincia per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento della rete stradale, tra cui la riqualificazione di arterie critiche, il miglioramento della segnaletica e la messa in sicurezza dei tratti più a rischio.

“Il nostro impegno è garantire che ogni euro venga utilizzato al meglio, portando benefici concreti ai cittadini e alle imprese della provincia”, ha aggiunto Zamperini. “Strade più sicure significano territori più vivibili e comunità più coese. Continueremo a lavorare per ottenere ulteriori risorse e sviluppare interventi mirati, soprattutto nelle aree montane e nei comuni più piccoli.”