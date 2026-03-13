Da domani, sabato 14 marzo 2026, nelle province di Como e Lecco saranno disattivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello. La decisione arriva dopo i dati rilevati da ARPA Lombardia nella giornata di giovedì 12 marzo, che hanno certificato il rispetto del valore limite giornaliero di PM10.

Lecco, migliorano i livelli di PM10: da domani revocate le limitazioni temporanee

Il provvedimento è previsto dalla delibera della Regione Lombardia (dGR 5613/2026) e scatta automaticamente quando i livelli di polveri sottili tornano sotto la soglia stabilita dalla normativa.

Restano invece attive le misure temporanee di primo livello nelle province di Bergamo, Mantova, Milano e Monza. Nelle province di Cremona e Lodi restano invece in vigore le misure di secondo livello, anche a causa di condizioni meteo ancora variabili che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.

Tutte le informazioni aggiornate sulle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria sono disponibili sul portale dedicato della Regione Lombardia, dove è possibile anche attivare un servizio di notifiche per ricevere aggiornamenti tempestivi sull’attivazione o la revoca delle limitazioni.