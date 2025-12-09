Doppio sciopero 10 e 12 dicembre: attenzione a raccolta rifiuti e treni. Manifestazione a Lecco

Due giornate di sciopero, il 10 e il 12 dicembre 2025, potrebbero creare disagi ai cittadini in tutta la provincia di Lecco. A fermarsi saranno i lavoratori dell’igiene urbana e quelli del settore ferroviario, con possibili ripercussioni sui servizi essenziali. Il 12 dicembre è in programma a Lecco una manifestazione promossa dalla Cgil con ritrovo alle 9.30 in largo Caleotto e corteo con arrivo in piazza Diaz davanti al Comune.

Doppio sciopero 10 e 12 dicembre: attenzione a raccolta rifiuti e treni

10 dicembre: stop di 24 ore per l’igiene ambientale

Il 10 dicembre i lavoratori del settore dell’igiene urbana incroceranno le braccia per 24 ore, in continuità con la mobilitazione del 17 ottobre scorso. Il sindacato denuncia «ingiustizie inaccettabili per chi garantisce servizi essenziali» e chiede maggiore tutela su salute e sicurezza sul lavoro, inquadramento professionale, potere d’acquisto, appalti e indennità di settore.

L’azienda Silea avverte che potrebbero verificarsi ritardi o mancata raccolta dei rifiuti. In caso di disservizio, i sacchi dovranno essere conservati e esposti al turno successivo previsto dal calendario.

12 dicembre: sciopero nazionale dei treni

La CGIL ha proclamato uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, con forti ripercussioni nel trasporto ferroviario. L’agitazione, prevista dalle 00:01 alle 21:00, riguarderà i treni Regionali, Suburbani, Aeroportuali e a Lunga Percorrenza di Trenord.

Servizi minimi garantiti

Viaggeranno regolarmente i treni con partenza prevista prima dell’inizio dello sciopero e arrivo entro l’01:00 del 12 dicembre. Saranno inoltre garantite due fasce orarie: 06:00-09:00 e 18:00-21:00, durante le quali circoleranno i treni inclusi nei Servizi Minimi Garantiti.

Trasporto aeroportuale

Per i collegamenti con Malpensa, in assenza dei treni aeroportuali saranno attivati autobus sostitutivi:

Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie)

Stabio – Malpensa Aeroporto (linea S50, senza fermate intermedie)

Come restare aggiornati

Informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni saranno disponibili sull’App Trenord, tramite annunci sonori e monitor nelle stazioni.