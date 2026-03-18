L’assemblea della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino ha approvato all’unanimità il piano locale di prevenzione AIB, redatto dal geologo ing. Tomaso Luca Invernizzi. L’approvazione segue il rinnovo della convenzione avvenuto nel Dicembre 2025 per il servizio associato antincendio con la Provincia di Lecco, il Parco Monte Barro, il Parco Adda Nord, il Parco Montevecchia e Valle del Curone e il Parco Valle Lambro.

Approvato il Piano Antincendio Boschivo

I contenuti della convenzione AIB, di durata triennale, sono stati tutti recepiti dal Piano approvato dall’Assemblea dei soci della Comunità Montana, risultando conforme alle linee guida di Regione Lombardia per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

“Siamo soddisfatti di questa approvazione unanime del documento – dichiarano il Presidente Antonio Rusconi e l’Assessore all’Antincendio Boschivo Giovanni Bruno Bussola – Il piano AIB è uno strumento fondamentale per poter indirizzare e coordinare al meglio le azioni dei tanti volontari del servizio antincendio boschivo, sempre pronti ad intervenire in caso di emergenze sotto la guida del Responsabile dott. Renato Corti e degli altri D.O.S. Greta Valnegri e Angelo Pietta.”

Questo piano AIB rappresenta quindi un importante step, a cui seguiranno numerose azioni e attività mirate per la prevenzione degli incendi boschivi da parte della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino e degli altri enti interessati.