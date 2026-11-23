Lecco – 23 Novembre

Nome dell’evento: Oltre il silenzio

A cura di: ASST Lecco

Tipo di evento: Strumenti concreti contro la violenza di genere

Indirizzo: Aula Magna, Ospedale A. Manzoni, Lecco

Data: 23 novembre 2026

Ora: 9:00 – 13:00

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Sirtori – 24 Novembre / 28 Novembre

Nome dell’evento: 25 Novembre

A cura di: Comune di Sirtori

Tipo di evento: Installazione simbolica attraverso un filo rosso

Indirizzo: Palazzo Comunale, Sirtori

Data: 24 novembre 2026 / 28 novembre 2026

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Mandello del Lario – 24/26 Novembre

Nome dell’evento: Flash Mob “Nemmeno con un fiore”

A cura di: Sez. Danza Polisportiva & Catechismo

Tipo di evento: Azione coreografica con alunni della scuola media e ragazzi del catechismo

Data: 24/26 novembre 2026

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Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: La maison de femmes

A cura di: Telefono Donna Lecco

Tipo di evento: Proiezione del film di Mélisa Godet

Indirizzo: Teatro Invito, Via Ugo Foscolo, 42 – Lecco

Data: 25 novembre 2026

Ora: 21:00

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Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: Educhiamoci! Per sradicare stereotipi e violenza

A cura di: CGIL, CISL E UIL

Tipo di evento: Spettacolo teatrale Compagnia dei Piccoli di Cremona “Vieni via con me” e a seguire interventi della Dott.ssa Baldi, del Dott. Panzeri e della Dott.ssa Zanetti

Indirizzo: Sala Comunale Teatro Invito, Via Ugo Foscolo, 42 – Lecco

Data: 25 novembre 2026

Ora: 9:15

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Molteno – 25 Novembre

Nome dell’evento: Inaugurazione panchina rossa

A cura di: Comune di Molteno con la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado e di due operatrici, Luisa Busato e Odilla Cesari, dell’associazione Telefono Donna Lecco

Tipo di evento: Inaugurazione

Indirizzo: Piazza Don Biffi – Molteno

Data: 25 novembre 2026

Ora: 10:00

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Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: Rispetto

A cura di: Centro Danza e Movimento in collaborazione con il Comune di Lecco

Tipo di evento: Apertura dello spettacolo a cura del direttore e pedagogista del CFP Consolida, Showcase RISPETTO: Gesti e parole che valgono

Indirizzo: Centro Civico Pertini – Lecco

Data: 25 novembre 2026

Ora: 10:00

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Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: Scuole connesse

A cura di: Istituto Superiore “Lorenzo Rota” in qualità di Scuola Capofila della Rete di Scopo Provinciale “A scuola contro la violenza sulle donne”

Tipo di evento: Evento di sensibilizzazione e confronto

Indirizzo: Auditorium Camera di Commercio – Lecco

Data: 25 novembre 2026

Ora: 8:30

Confermare la partecipazione all’indirizzo email elia.annesa@isscalolziocorte.it

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Margno – 25 Novembre

Nome dell’evento: Convegno sul tema

A cura di: Comune di Margo

Tipo di evento: Dibattito pubblico

Data: 25 novembre 2026

Ora: 20:30

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Bellano – 25 Novembre

Nome dell’evento: Se domani non torno

A cura di: Comune di Bellano

Tipo di evento: Proiezione cinematografica

Indirizzo: Cinema Via Roma, 3 – Bellano

Data: 25 novembre 2026

Ora: 21:00

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Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: Illuminazione arancione Questura & Caserma

A cura di: Soroptimist Lecco

Tipo di evento: Illuminazione in arancione delle sedi che ospitano le “Stanze tutte per sé”

Indirizzo: Questura e Caserma di Lecco

Data: 25 novembre 2026

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Lecco – dal 25 Novembre

Nome dell’evento: Nuovi canali sociali istituzionali

A cura di: Consigliera di parità Avv. Ciambrone

Tipo di evento: Apertura di pagine Instagram e Facebook per ascolto e informazione sulle discriminazioni nel lavoro

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Lecco – 26 Novembre

Nome dell’evento: Ci vuole un patto

A cura di: Femminile Presente!

Tipo di evento: Spettacolo itinerante nei quartieri di Acquate e Olate, con coinvolgimento delle parrocchie

Indirizzo: Sala Comunale Teatro Invito, Via Ugo Foscolo, 42 – Lecco

Data: 26 novembre 2026

Ora: 21:00

In collaborazione con: Comune di Lecco

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Mandello del Lario – 27 Novembre

Nome dell’evento: Strappo alla regola

A cura di: Comune di Mandello del Lario

Tipo di evento: Commedia di Edoardo Erba incentrata su relazioni e rispetto reciproco

Data: 27 novembre 2026

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Lecco – 28 Novembre

Nome dell’evento: Clementine in Piazza

A cura di: Soroptimist Lecco per Telefono Donna

Tipo di evento: Presidio di sensibilizzazione e raccolta fondi con distribuzione clementine anti-violenza

Centro commerciale Isolago

Data: 28 novembre 2026

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Mandello del Lario – Novembre

Nome dell’evento: Scarpe rosse nei negozi e in Municipio

A cura di: Comune di Mandello del Lario

Tipo di evento: Scarpa rossa nelle vetrine, scriscione istituzionale e installazione in piazza

Data: tutto il mese di novembre

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Olate – Fine Novembre

Nome dell’evento: Quadro partecipativo donato

A cura di: Femminile Presente! e Gruppo Pittori Olate & Parrocchie

Tipo di evento: Opera creata e completata dal pubblico durante lo spettacolo itinerante, poi donato alla sala

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Casargo – 03 Dicembre

Nome dell’evento: insieme contro la violenza sulle donne

A cura di: CFPA Casargo in collaborazione con il Comune di Lecco

Tipo di evento: Riflessione e apericena in rosso solidale

Indirizzo: CFPA Casargo

Data: 03 dicembre 2026

Ora: 18.30

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Annone Brianza – 03 Dicembre

Nome dell’evento: Ritratto di donne

A cura di: Comune di Annone Brianza

Tipo di evento: Spettacolo Teatrale con Roberta Paolini

Indirizzo: Teatro dell’Oratorio, Via S. Giorgio, 7 – Annone Brianza

Data: 03 dicembre 2026

Ora: 20:45

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Valle San Martino – 25 novembre

Nome dell’installazione: Las Mariposas

A cura dell’amministrazione comunale

Tipo di evento: all’installazione di un’opera artistica, eseguita dallo scultore Emanuele Iob.

Progetto condiviso con gli studenti dell’ISS Rota di Calolziocorte.