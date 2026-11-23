La violenza contro le donne non si combatte soltanto con le parole, ma attraverso la consapevolezza, l’educazione, la prevenzione e un impegno condiviso che coinvolga istituzioni, associazioni, scuole e cittadini.
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, diventa così un’occasione per fermarsi a riflettere, mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a segnare la società e ribadire che nessuna forma di abuso, discriminazione o sopraffazione può essere tollerata. Anche il territorio lecchese si mobilita con un calendario di iniziative che attraversa Comuni e luoghi di incontro: incontri pubblici, spettacoli teatrali, proiezioni, installazioni simboliche e momenti di sensibilizzazione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.
Appuntamenti diversi, uniti da un obiettivo comune: rompere il silenzio, contrastare gli stereotipi e promuovere una cultura del rispetto, capace di tradursi in gesti e comportamenti quotidiani. Le iniziative proseguiranno anche nei giorni successivi al 25 novembre, per ricordare che la lotta alla violenza di genere non si esaurisce in una giornata, ma richiede un impegno costante durante tutto l’anno.
Violenza sulle donne, il Lecchese fa rete: un territorio unito contro ogni forma di abuso
Lecco – 23 Novembre
Nome dell’evento: Oltre il silenzio
A cura di: ASST Lecco
Tipo di evento: Strumenti concreti contro la violenza di genere
Indirizzo: Aula Magna, Ospedale A. Manzoni, Lecco
Data: 23 novembre 2026
Ora: 9:00 – 13:00
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Sirtori – 24 Novembre / 28 Novembre
Nome dell’evento: 25 Novembre
A cura di: Comune di Sirtori
Tipo di evento: Installazione simbolica attraverso un filo rosso
Indirizzo: Palazzo Comunale, Sirtori
Data: 24 novembre 2026 / 28 novembre 2026
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Mandello del Lario – 24/26 Novembre
Nome dell’evento: Flash Mob “Nemmeno con un fiore”
A cura di: Sez. Danza Polisportiva & Catechismo
Tipo di evento: Azione coreografica con alunni della scuola media e ragazzi del catechismo
Data: 24/26 novembre 2026
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Lecco – 25 Novembre
Nome dell’evento: La maison de femmes
A cura di: Telefono Donna Lecco
Tipo di evento: Proiezione del film di Mélisa Godet
Indirizzo: Teatro Invito, Via Ugo Foscolo, 42 – Lecco
Data: 25 novembre 2026
Ora: 21:00
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Lecco – 25 Novembre
Nome dell’evento: Educhiamoci! Per sradicare stereotipi e violenza
A cura di: CGIL, CISL E UIL
Tipo di evento: Spettacolo teatrale Compagnia dei Piccoli di Cremona “Vieni via con me” e a seguire interventi della Dott.ssa Baldi, del Dott. Panzeri e della Dott.ssa Zanetti
Indirizzo: Sala Comunale Teatro Invito, Via Ugo Foscolo, 42 – Lecco
Data: 25 novembre 2026
Ora: 9:15
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Molteno – 25 Novembre
Nome dell’evento: Inaugurazione panchina rossa
A cura di: Comune di Molteno con la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado e di due operatrici, Luisa Busato e Odilla Cesari, dell’associazione Telefono Donna Lecco
Tipo di evento: Inaugurazione
Indirizzo: Piazza Don Biffi – Molteno
Data: 25 novembre 2026
Ora: 10:00
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Lecco – 25 Novembre
Nome dell’evento: Rispetto
A cura di: Centro Danza e Movimento in collaborazione con il Comune di Lecco
Tipo di evento: Apertura dello spettacolo a cura del direttore e pedagogista del CFP Consolida, Showcase RISPETTO: Gesti e parole che valgono
Indirizzo: Centro Civico Pertini – Lecco
Data: 25 novembre 2026
Ora: 10:00
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Lecco – 25 Novembre
Nome dell’evento: Scuole connesse
A cura di: Istituto Superiore “Lorenzo Rota” in qualità di Scuola Capofila della Rete di Scopo Provinciale “A scuola contro la violenza sulle donne”
Tipo di evento: Evento di sensibilizzazione e confronto
Indirizzo: Auditorium Camera di Commercio – Lecco
Data: 25 novembre 2026
Ora: 8:30
Confermare la partecipazione all’indirizzo email elia.annesa@isscalolziocorte.it
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Margno – 25 Novembre
Nome dell’evento: Convegno sul tema
A cura di: Comune di Margo
Tipo di evento: Dibattito pubblico
Data: 25 novembre 2026
Ora: 20:30
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Bellano – 25 Novembre
Nome dell’evento: Se domani non torno
A cura di: Comune di Bellano
Tipo di evento: Proiezione cinematografica
Indirizzo: Cinema Via Roma, 3 – Bellano
Data: 25 novembre 2026
Ora: 21:00
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Lecco – 25 Novembre
Nome dell’evento: Illuminazione arancione Questura & Caserma
A cura di: Soroptimist Lecco
Tipo di evento: Illuminazione in arancione delle sedi che ospitano le “Stanze tutte per sé”
Indirizzo: Questura e Caserma di Lecco
Data: 25 novembre 2026
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Lecco – dal 25 Novembre
Nome dell’evento: Nuovi canali sociali istituzionali
A cura di: Consigliera di parità Avv. Ciambrone
Tipo di evento: Apertura di pagine Instagram e Facebook per ascolto e informazione sulle discriminazioni nel lavoro
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Lecco – 26 Novembre
Nome dell’evento: Ci vuole un patto
A cura di: Femminile Presente!
Tipo di evento: Spettacolo itinerante nei quartieri di Acquate e Olate, con coinvolgimento delle parrocchie
Indirizzo: Sala Comunale Teatro Invito, Via Ugo Foscolo, 42 – Lecco
Data: 26 novembre 2026
Ora: 21:00
In collaborazione con: Comune di Lecco
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Mandello del Lario – 27 Novembre
Nome dell’evento: Strappo alla regola
A cura di: Comune di Mandello del Lario
Tipo di evento: Commedia di Edoardo Erba incentrata su relazioni e rispetto reciproco
Data: 27 novembre 2026
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Lecco – 28 Novembre
Nome dell’evento: Clementine in Piazza
A cura di: Soroptimist Lecco per Telefono Donna
Tipo di evento: Presidio di sensibilizzazione e raccolta fondi con distribuzione clementine anti-violenza
Centro commerciale Isolago
Data: 28 novembre 2026
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Mandello del Lario – Novembre
Nome dell’evento: Scarpe rosse nei negozi e in Municipio
A cura di: Comune di Mandello del Lario
Tipo di evento: Scarpa rossa nelle vetrine, scriscione istituzionale e installazione in piazza
Data: tutto il mese di novembre
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Olate – Fine Novembre
Nome dell’evento: Quadro partecipativo donato
A cura di: Femminile Presente! e Gruppo Pittori Olate & Parrocchie
Tipo di evento: Opera creata e completata dal pubblico durante lo spettacolo itinerante, poi donato alla sala
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Casargo – 03 Dicembre
Nome dell’evento: insieme contro la violenza sulle donne
A cura di: CFPA Casargo in collaborazione con il Comune di Lecco
Tipo di evento: Riflessione e apericena in rosso solidale
Indirizzo: CFPA Casargo
Data: 03 dicembre 2026
Ora: 18.30
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Annone Brianza – 03 Dicembre
Nome dell’evento: Ritratto di donne
A cura di: Comune di Annone Brianza
Tipo di evento: Spettacolo Teatrale con Roberta Paolini
Indirizzo: Teatro dell’Oratorio, Via S. Giorgio, 7 – Annone Brianza
Data: 03 dicembre 2026
Ora: 20:45
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Valle San Martino – 25 novembre
Nome dell’installazione: Las Mariposas
A cura dell’amministrazione comunale
Tipo di evento: all’installazione di un’opera artistica, eseguita dallo scultore Emanuele Iob.
Progetto condiviso con gli studenti dell’ISS Rota di Calolziocorte.