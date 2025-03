Sciopero 8 marzo: treni e servizi a rischio. Il sindacato USI CIT ha infatti indetto uno sciopero nazionale dalle 21 di venerdì 7 alle ore 21 di sabato 8 marzo 2025.

Per quanto riguarda i trasporti L'agitazione potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.

Venerdì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22:00.

Sabato 8 marzo viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

QUI L'ELENCO DEI TRENI GARANTITI

Non solo, ma previsione dello sciopero indetto dalla Confederazione sindacale CUB per l’intera giornata di sabato 8 marzo 2025, Silea, società che si occupa della gestione dei rifiuti in provincia di Lecco, avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana.

"Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato" spiegano da Silea.